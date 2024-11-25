Aşk Orucunu Bozdu: Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Bitmeyen Ahu Yağtu Kimle Yeni Aşka Yelken Açtı?
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Aşk Orucunu Bozdu: Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Bitmeyen Ahu Yağtu Kimle Yeni Aşka Yelken Açtı?
2012'de Cem Yılmaz'la evlenen, 2013'te de boşanan Ahu Yağtu'yu uzun bir süredir göremiyorduk. Ekranlardan da magazinden de uzaklaşan ve kabuğuna çekilen Ahu Yağtu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Hiç huyu değildir fakat özel hayatını ilk kez gözler önüne serdi. Yeni sevgilisiyle pozunu 'İyi ki doğdun aşkım' notuyla paylaşan Yağtu'nun gönlünü kaptırdığı beyefendinin kim olduğu merak edildi!
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Son zamanlarda sivri dili ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz ilk ve tek evliliğini 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile yapmıştı hatırlarsanız.
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Aşklarıyla magazinin gözde çifti arasına giren ikili evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik haberini vermiş, aynı sene içinde de bebekleri Kemal'i kucağına almıştı.
Evlilik bir sene sürdü, Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bize yansıtıldığı üzere sorunsuz bir şekilde tek celsede boşanmıştı. Kemal adını verdikleri oğulları için sık sık bir araya gelen ikili, oldukça medeni bir arkadaşlık sürdürüyor gibi gözüküyordu ki özellikle son yıllarda ex aşkların arasındaki nafaka krizi gündemden hiç düşmedi.
"Benimki nafaka değil madafaka" diyerek diline doladığı 10 bin dolarlık nafaka büyük mesele olmuştu.
Krizi hiç bitmedi belki ama bu aşkın üstünden yıllar geçti. Cem Yılmaz'ı bir değil birden çok başka kadınla duyduk ve takip ettik. Fakat köşesine çekilen Ahu Yağtu, koca bir aşk orucuna girmişti.
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Belki hayatına girenler oldu biz bilmiyorduk fakat geçtiğimiz saatlerde ilk kez işler değişti. Hiç huyu olmayan Ahu Yağtu, yeni aşkını Instagram hesabından duyurarak doğum gününü kutladı!
@zoombum kullanıcı isimli Orkun Pa'yla fotoğrafına "İyi ki doğdun aşkım" notu düşen Ahu Yağtu yeni bir aşka yelken açtığını gururla duyurdu.
Orkun Pa'nın Instagram hesabı kilitli, kendisiyle ilgili çok detaya ulaşamadık. Zamanla kokusu çıkar, onu bekleyeceğiz.
Fakat Ahu Yağtu'nun ilk defa ciddi ilişkisini gözler önüne sürdüğü düşünüldüğünde, 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz'ın durumdan gayet keyif aldığını düşünüyoruz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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