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Megastar Tarkan, Tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Destek Çıktı

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Megastar Tarkan, Tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Destek Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.11.2024 - 21:48

Geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ardından mahkeme sürpriz bir kararla  Mahruki'nin tutuklanmasına hükmetmişti. Sosyal medyada tepki çeken tutuklanmaya ünlüler camiasından bir isim de ses çıkardı. Megastar Tarkan'dan Nasuh Mahruki'ye destek gecikmedi.

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12 Kasım'da evine polis baskını yapılan AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

12 Kasım'da evine polis baskını yapılan AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, ifade verdikten sonra savcılık sorgusunun iyi geçtiğini fakat tutuklanmaya sevk edildiğini duyuran Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme, ifade verdikten sonra savcılık sorgusunun iyi geçtiğini fakat tutuklanmaya sevk edildiğini duyuran Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına hükmetti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gündem olan tutuklama sosyal medyada büyük tepki çekti. "Nasuh Mahriki neden tutuklandı?" sorusu trend olurken geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlüler camiasından geldi.

Gündem olan tutuklama sosyal medyada büyük tepki çekti. "Nasuh Mahriki neden tutuklandı?" sorusu trend olurken geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlüler camiasından geldi.

Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasını anlamlandıramayan Tarkan X hesabından destek tweeti paylaştı.

Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasını anlamlandıramayan Tarkan X hesabından destek tweeti paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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