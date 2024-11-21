Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Sosyete Gelini Olup Mesleği Bırakan Yasemin Özilhan'ın Şok Değişimini İnceliyoruz!
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Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Sosyete Gelini Olup Mesleği Bırakan Yasemin Özilhan'ın Şok Değişimini İnceliyoruz!
Uzun yıllar önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve Doktorlar'daki Ela rolüyle hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan, 2011 yılından sonra bambaşka bir hayata adım attı. İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye giren Özilhan, mesleği bıraktı, iki çocuk annesi oldu ama havasından hiçbir şey kaybetmedi. Stili ve aurasıyla cemiyetin en popüler isimlerinden biri haline gelen doğal güzel, değişen hayatıyla beraber kendini de epey değiştirdi... Hemen hemen her ünlümüz gibi o da estetik furyasına katıldı ve inanılmaz da bir değişim geçirdi.
Hazırsanız başlıyoruz.
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Hafızalarımıza Doktorlar dizisinin masum, üzümlü keki Ela olarak kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerinden fazla hızlı vazgeçenlerden oldu biliyorsunuz.
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Aslında duru güzelliği, ince uzun hatları ve fiziğinin yanındaki oyunculuk becerisiyle kariyeri oldukça sağlam ilerleyecek gibi duruyordu. İlk önce Çocuğun Var Derdin Var dizisinde tanıştığımız Yasemin Özilhan 👇
Vizontele Tuuba, Koçum Benim, Ah Be İstanbul, Aşk Oyunu ve Babam Adam Olacak gibi dönemin başarılı yapımlarında rol almıştı.
Sonra hayatına İzzet Özilhan girdi. Yasemin'in hayatı da adeta bir Külkedisi misali değişti! O zamanki soyadıyla Yasemin Ergene'yi önce Aşk Oyunu sonra da Doktorlar dizisinde beğenen İzzet Özilhan ne yapıp etti ve prensesine ulaştı.
Bir dönem, tıpkı Sabancı ailesinde yaşadığımız gibi burada da kaynana Özilhan'ın Yasemin'i istememe durumu oldu ama aşk galip geldi.
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2011'de İzzet Özilhan'la aşka "sonsuza dek evet" diyen Yasemin Özilhan, mesleği de aşkı için arkasında bıraktı.
2012'de ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı ve hop!
Başlarda kayınvalidesi tarafından istenmeyen Yasemin Özilhan, duruşu ve stiliyle sosyetenin en gözde isimlerinden biri haline geldi!
Aradan yıllar geçti ve tüm bu seneler yalnızca mesleğini ve hayatını değil görünümünü de değiştirdi. Duru güzelliğiyle kalbimizi fetheden Yasemin Özilhan da estetik furyasına dahil oldu ve birçok "küçük dokunuş" yaptırdı yüzüne...
Şimdi hazırsanız, @hollywoodyuzleri hesabının sahibi Berk Yılmaz'ın analizinden faydalanarak Yasemin Özilhan'ı ve şok değişimini masaya yatırıyoruz! Burunla başlayalım müsaadenizle... Diğer ünlülerimiz gibi iki adet değil fakat burnunun ucunu epey kaldıran sağlam bir burun estetiği var kendisinin.
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Dudak dolgusu, göz altı ışık dolgusu ve elmacık dolgusu da mevcut!
Göz kapaklarına odaklanmanızı rica ediyoruz... Göz kapaklarını aldırmış Özilhan, hemen arkasından da göz altı ışık dolgusu yaptırılmış. Bir de yanaklarda küçük bir elmacık dolgusu dokunuşu var.
Bir de çene var tabii! Jawline dolgusunun üstüne çene ucu dolgusu da eklenmiş. Tüm yüz botoksuna hiç girmiyoruz, olmayan kalmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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estetikle artik herkes birbirine benzedi :d
Doktorlar dizisindeki doğallığı kaybolmuş. Dudak yapısı çok yakışıyordu. Yüzüne sempatik bir hava katıyordu. Şimdi ise donuk bir yüz ifadesi var. Para verere... Devamını Gör
"Kafa nakli"..