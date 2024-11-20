Yine X'te Birbirlerine Girdiler: Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş'tan Hararetli Tartışma!

2021 yılında Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Farah Zeynep'in o dönem oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağını ifşalayan Birsen Altuntaş, hem dizinin senaristi hem de Farah'la gerilmişti. Ne olduysa, geçtiğimiz saatlerde Altuntaş ve Abdullah arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

X'te ikinci Farah Zeynep ve Birsen Altuntaş vakası yaşandı, ortalık da bir hayli karıştı. Buyurun, ne demişler ve ne olmuş beraber bakalım!