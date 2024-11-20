Yine X'te Birbirlerine Girdiler: Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş'tan Hararetli Tartışma!
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Yine X'te Birbirlerine Girdiler: Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş'tan Hararetli Tartışma!
2021 yılında Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Farah Zeynep'in o dönem oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağını ifşalayan Birsen Altuntaş, hem dizinin senaristi hem de Farah'la gerilmişti. Ne olduysa, geçtiğimiz saatlerde Altuntaş ve Abdullah arasındaki tartışma yeniden alevlendi.
X'te ikinci Farah Zeynep ve Birsen Altuntaş vakası yaşandı, ortalık da bir hayli karıştı. Buyurun, ne demişler ve ne olmuş beraber bakalım!
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Yaklaşık 3 yıl önce Twitter'da (X) o dönem Masumlar Apartmanı'nda oynayan Farah Zeynep Abdullah ve gazeteci Birsen Altuntaş arasında bir tartışma yaşanmıştı hatırlarsanız.
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Altuntaş, henüz konuya dair bir açıklama yapılmamışken Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağını duyurmuştu.
Birsen Altuntaş ve Farah Zeynep Abdullah arasında da herkesin gözü önünde X'te yaşanan tuhaf bir diyalog geçmişti.
İfşa üzerine Masumlar Apartmanı dizisinin senaristi ve Farah Zeynep Abdullah da meseleye dahil olmuş, aralarındaki gerilim kızışmıştı.
Artık nereden estiyse, geçtiğimiz dakikalarda Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş arasındaki gergin hal yeniden alevlendi.
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X hesabından aşağıdaki tweeti atan Birsen Altuntaş'ın👇
Gönderme yapıp bahsettiği kişinin Farah Zeynep Abdullah olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından anlaşılınca tepki çekti. Bir kullanıcının "abla rahat biraz ne yapışkan bir şey çıktın" isyanını gören Farah Zeynep Abdullah da konuya dahil olmadan edemedi.
Birsen Altuntaş'a "İkimiz de farklı cephelerde aynı savaşları veren kadınlarız Birsen'im… Çok boş yapıyorsun, bir yol çizmişsin ilerliyorsun, o yoldan ben gelmek zorunda değilim Birsen'im… Ve açıkçası neden bahsettiğini de anlamadım a** duygusal yazayım dedim çünkü ben ne alaka şimdi?" cevabını verdiği bir tweet paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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