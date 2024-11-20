Babalık Davası Sonuçlandı: Aylardır Uğraştığı Davadan Yaka Silken Uğur Dündar'dan Açıklama!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Babalık Davası Sonuçlandı: Aylardır Uğraştığı Davadan Yaka Silken Uğur Dündar'dan Açıklama!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıkınca anneleri Suphiye Orancı hakkında birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söyleyince ortalık karışmıştı. Başından beri babalık iddiasını reddeden Uğur Dündar, DNA testinden 'baba değil' sonucu alsa da Dilara Gülatan, Adli Tıp'a itiraz etmişti. Geçtiğimiz saatlerde, aylardır devam eden babalık davası sonuçlandı. İlk açıklama Uğur Dündar'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metin Akpınar'ın yıllar önce yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya gelen kızlarından Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'ya annesi Suphiye Orancı'yı aramak için çıkmıştı. Akpınar'ın kızı olduğunun kanıtlanmasının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Duygu Nebioğlu, birtakım yeni iddialar da ortaya atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve kardeşlerinin de kendisi gibi bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğunu iddia ederek ortalığı büyük karıştırmıştı.
Ortaya atılan iddialar sonucunda Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak biyolojik babalık iddiasının reddedildiğini ifade etmişti.
Dilara Gülatan ise DNA testinin sonucunda Uğur Dündar'ın babası olmadığı kanıtlandığı halde davasından vazgeçmemiş, Davasında kararlı olduğunu söyleyen Gülatan, DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde, aylardır devam eden babalık davası sonuçlandı. Sosyal medya hesabından hem sitemli hem de yılmış bir açıklamada bulunan Uğur Dündar konuyu kapattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gereksiz dava reddedildi" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın