Estetik Harikası Olduğuna İnanılan Hande Erçel'in Çocukluk Fotoğrafını Görünce Oturup Bir Daha Düşüneceksiniz!
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Estetik Harikası Olduğuna İnanılan Hande Erçel'in Çocukluk Fotoğrafını Görünce Oturup Bir Daha Düşüneceksiniz!
Güneşin Kızları'yla hayatımıza girip bir daha da çıkmamaya yemin eden Hande Erçel, her zaman oyunculuğuyla eleştirildi, güzelliğiyle de büyüledi biliyorsunuz. Seneler içerisindeki değişimi hep olay oldu, kimileri estetik güzeli olduğunu düşünürken kimileri de baştam aşağı doğal olduğunu savundu. Hande Erçel, 31. yaş gününe girmesine sayılı günler kala çocukluk fotoğrafıyla X'in gündemini fena salladı. Bakışları da gülüşü de hiç değişmeyen güzel oyuncunun minik hali estetik mevzusunu yeniden düşünmemiz gerektiğini kanıtladı!
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Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığından beri, yani dile kolay yaklaşık iki buçuk senedir gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel, iş birlikleri, yer aldığı dizilerdeki oyunculuk performansı ve kombin seçimleriyle hemen hemen her gün magazin gündeminin göbeğine oturuyor.
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İki ay sürmez dedikleri Hakan Sabancı'yla tutkulu bir aşk yaşayan Hande Erçel, her hafta başka ülkede hayatın tadını çıkarıyor.
Belki denk gelmişsinizdir en son sporda çekildikleri grup fotoğrafındaki boy farkı detayıyla dikkat çekmişti kendisi.
24 Kasım'da 31 yaşına girecek olan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde kutlamalara başladı. X'te ise (Twitter) dünya tatlısı bir çocukluk fotoğrafı gündem oldu.
"Estetik harikası" diyenler utanır mı bilemiyoruz ama gülüşünden hiçbir şey kaybetmeyen Hande Erçel'in minicik haline bu kadar çok benzemesi bu estetik meselesinin bir kez daha etraflıca düşünülmesi gerektiğini düşündürdü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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