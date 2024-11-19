Ata Bineyim Derken Beyaz Atlı Prensini mi Buldu? Biniciliğe Saran Danla Bilic Aşkı Uzakta Aramamış!
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Ata Bineyim Derken Beyaz Atlı Prensini mi Buldu? Biniciliğe Saran Danla Bilic Aşkı Uzakta Aramamış!
Sosyal medya fenomenliği denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, uzun yıllardır sosyal medya paylaşımlarıyla hemen hemen her gün gündemimize oturuyor. Kendine has koca bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic, seneler içerisindeki değişimi ve işleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. En son Çakal ve Doğan Alemdar'la yaşadığı aşklarda dikiş tutturamayan Danla Bilic'in son zamanlardaki binicilik merakının altının boş olmadığı ortaya çıktı. Yeni hobisi vesilesiyle yeni aşkını da bulduğu iddia edilen Danla Bilic'in gönlünü çalmış olması muhtemel beyefendi kimmiş gelin beraber bakalım!
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Hayatımıza YouTube'a yüklediği makyaj videolarıyla giren ve kısa süre içerisinde sosyal medya fenomenliğinin ülkemizdeki öncülerinden biri haline gelen Danla Bilic, yıllar içerisindeki değişimi, özel hayatı ve dobra açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.
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Özgüveni ve samimiyetiyle kendine has koca bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic, hayatının hemen hemen her detayını paylaşıyor mesele aşka gelince de bir süre sessizliğini korumayı başarıp bir noktada mutlaka patlıyor biliyorsunuz.
Takip edenler bilir, en son kendinden yaşça küçük rapçi Çakal'la kısa fakat doludizgin bir aşk yaşayan Danla Bilic, Çakal'dan sonra en yakın arkadaşı Ala Tokel'in izinden gitmeye karar vermişti.
Geçtiğimiz aylarda 22 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Ala Tokel, diğer milli futbolcumuz Doğan Alemdar'ı da Danla'yla birleştirme girişiminde bulundu. Sanıyoruz ki pek başarılı olamadılar çünkü bu Doğan Alemdar meselesi pek havada kaldı.
Her gün bir yerde olan ve her paylaşımı da olay olan Danla Bilic, bir süredir aşka tövbe etmiş gibi hareket ediyor, benden uzak olsun modunda kalmayı tercih ediyordu. En azından biz öyle biliyorduk.
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Geçtiğimiz günlerde @blogyagmuru'nun ifşasıyla bomba bir dedikodu dolanmaya başladı. Son birkaç aydır vaktinin büyük bir çoğunluğunu binicilik kulübünde geçiren Danla'nın yeni hobisi sayesinde yeni aşkını bulduğu iddia edildi!
Atlara ve biniciliğe saran, düzenli ders almaya başlayan Danla Bilic'in profesyonel binicilerden biriyle muhtemel aşkını patlatan detay ise "dünya prensesler günü"nde ortaya çıktı.
Instagram'daki akıma katılan Berk Çetin adındaki binici beyefendi, prensesi olarak Danla Bilici paylaştı.
Hesabı gizli olan Çetin'in paylaşımı bir şekilde @blogyagmuru'nun eline geçti ve olay bir miktar ayyuka çıkmış oldu.
Berk Çetin beyin net bir fotoğrafına ulaşamadık maalesef, fakat kendisinin Danla'nın gönlünü çalan performansını sizler için aşağıya bırakıyoruz. E hadi hayırlı uğurlu olsun!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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