Cezaevinden Sonra İlk Röportajını Veren Dilan Polat'tan Bitmeyen Şımarıklığını Eleştirenlere Kel Alaka Savunma
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Cezaevinden Sonra İlk Röportajını Veren Dilan Polat'tan Bitmeyen Şımarıklığını Eleştirenlere Kel Alaka Savunma
Yaklaşık 10 ay süren cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda sonlanan Engin ve Dilan Polat çıktıkları andan itibaren hemen hemen her gün gündeme oturmayı başardı. Hayatlarına hiçbir şey olmamışçasına devam eden ikili uzunca bir süredir röportaj vermekten kaçınıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk röportaj geçtiğimiz saatlerde geldi. TV8'den Oğuz Samaraz’ın sorularına cevap veren çift, cezaevi süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili konuştu. Eleştirilen şımarıklıkları sorulan Dilan Polat'ın yaptığı kel alaka savunma ise afallattı.
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Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta, eşi Engin Polat'ınki ise akabinde 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı çok kullanmazlar hatta belki tövbe bile ederler sanıyorduk ki yine çok iyi niyetli çıktık.
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Hiçbir şey yaşanmamışçasına karınca görünümlü 40-50'den fazla hikaye barındıran bağımlılığına jet hızıyla geri dönen Dilan Polat, başta kocasının tepkisini çekse de ne olduysa Engin Polat da eskisinden daha aktif kullanır oldu sosyal medyayı.
Keyifleri gayet yerinde gözüken, sponsorlar, davetler ve hediyelerle zor bela geçindiklerini iddia edip her seferinde vurgulayan fakat marka giymekten ve göstermekten de kaçınmayan Polatlar, çıktıklarından bu yana cezaevi süreci ve yaşadıkları hakkında pek çok şey paylaştı. Fakat bugüne dek, kimseye röportaj vermeye yanaşmamışlardı.
Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez evlerinde bir muhabir ağırlayan Polatlar, avukatları eşliğinde TV 8’den Oğuz Samaraz’ın sorularına cevap verdi.
Cezaevinde Engin'in kendisinden çok daha güçlü olduğunu belirten Dilan Polat sözlerine;
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"Hayatınızda neler değişti?" sorusuna ise "Çok şey değişti. Cezaevi çok zor ve çaresizlikti. Her şeyin kıymetini çok daha fazla anlıyorsun. Eskiden kafama taktığım şeyleri dert etmemeyi anladım. Hiçbir şey eskisi gibi değil" yanıtını verdi.
Dilan'ın tahliye olduğu 19 Ağustos gününü anlatan Engin Polat, "Cezaevinde kendime çay yapıyordum. Televizyonda 'Son dakika' haberi çıktı. Kendi kendime 'Dilan tahliye' haberi çıkacak diye dalga geçtim. Bir baktım ekranda 'Dilan Polat tahliye' yazısı çıktı... İnanılmaz mutlu oldum. 10 ay boyunca tek koğuşta kaldım" dedi.
Dilan Polat çıktığından beri psikolojik destek aldığını belirtirken, Engin Polat psikolojik destek almadığını ve zamanın kendisini iyileştirdiğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde yeniden gözaltına alınmalarına sebep olan ablasıyla öpüşme hadisesi de soruldu tabii. Görüntülerin tepki çekeceğini düşünmediğini söyleyen Dilan Polat kendini, "Yeni çıkmıştık cezaevinden, o an saniyelik ve yanlışlık olan bir şeydi. Orada çalan şarkıyı cezaevinde dinler, 'Bir gün çıkıp bu şarkıyı söyleyebilecek miyiz?' derdik" diyerek savundu.
Dışarının sosyal medyadan farklı olduğunu belirten ikili, bir sevgi seli olduğunu vurgulamadan da edemedi.
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Röportajın asıl afallatan kısmı ise Dilan Polat'ın bitmek bilmeyen ve tepki çeken şımarıklıkları hakkında yaptığı Sibel Can'a uzanan kel alaka savunma ve benzetmeydi.
"Sosyal medyada 'Dilan şımarıklığa devam ediyor' yazanlar var. Ne hissediyorsunuz?" sorusuna cevaben, "Sibel Can'a şarkı söyleme diyebilir misiniz? Şu an ürettiğim içeriklere daha dikkat ediyorum" savunmasında bulundu...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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bi baktım dilan tahliye 👍
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