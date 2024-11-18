Minik Kızı ve Oğlu İçin Oyunculuğa Ara Veren Ece Çeşmioğlu, Eşi Taner Ölmez'le Yaptığı Anlaşmayı Anlattı!
Minik Kızı ve Oğlu İçin Oyunculuğa Ara Veren Ece Çeşmioğlu, Eşi Taner Ölmez'le Yaptığı Anlaşmayı Anlattı!
Şimdilerde Deha'daki rolüyle dikkat çeken Taner Ölmez 2021'de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlenmiş, 2022'de ilk bebeklerini, 2024'te de ikinci bebeklerini kucaklarına almışlardı. Bebekleriyle ilgilenebilmek üç senedir ekranlardan uzak olan Ece Çeşmioğlu, yeni bir tiyatro oyunu ile geri döndü. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde görüntülenen Ece Çeşmioğlu, ayaküstü soruları da yanıtladı. Yalnızca tiyatro değil, ekran özlemi de çektiğini belirten Çeşmioğlu, setlere dönebilmesi için eşi Taner Ölmez'le yaptıkları anlaşmayı açıkladı.
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Hayatımıza Medcezir'le giren ve o günden bu yana canlandırdığı sempatik karakterlerle gönlümüzde taht kuran Taner Ölmez, son yılların en gözde oyuncusu ve şimdilerde de Deha'da fırtınalar estiriyor biliyorsunuz.
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2021 senesinde rüya gibi bir düğünle evlendiği meslektaşı Ece Çeşmioğlu üç senedir gözlerden uzak fakat bunun dünya tatlısı, şahane bir sebebi var!
Takip edenler biliyordur, büyük bir aşkla evlenen Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu 2022 senesinin mart ayında ilk bebekleri, şeker kızları Zeynep'i kucağına almıştı.
Geçtiğimiz mart ayında da haneye artı bir ekleyip ikinci bebekleri, minik oğulları Hazar'a kavuşmuştu.
O günden bu yana mutlu aile pozlarıyla kalp eriten çiftimizin huzuru pek yerinde maşallah! Ayrıca duyduğumuza göre Ece Çeşmioğlu yakında setlere dönmeye de hazırlanıyor.
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Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, önceki gün Caddebostan'da bir mekandan çıkarken görüntülenen Ece Çeşmioğlu ayaküstü soruları cevapladı.
Senelerdir sektörde olan güzel oyuncu, “Annelik benim için bambaşka bir yolculuk oldu. O kadar çok sevdim ki yaklaşık üç yıldır kariyerime ara verdim, onlara vakit ayırmak istedim” açıklamasında bulundu.
Biricik eşi Taner Ölmez'in harika bir baba olduğunu vurgulayan Çeşmioğlu, "Taner o kadar tatlı ve eğlenceli bir baba ki... Zeyno ile oyun oynarken onları izlemekten kendimi alamıyorum. Sürekli parka gidiyorlar, hayal dünyalarında gezinip oyunlar oynuyorlar. Müthiş bir baba-kız ilişkileri var" dedi ve işe geri dönebilmesi için Taner Ölmez'le bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.
Nöbetleşe çalışmaya karar verdiklerini söyleyen güzel oyuncu, "Tiyatro benim için çok özel bir yer tutuyor. İlk oyunda sahneye çıktığımda inanılmaz heyecanlandım. Taner ile nöbetleşe çalışmayı planlıyoruz, böylece çocuklar hem anne hem baba ile zaman geçirebilir" dedi.
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