Minik Kızı ve Oğlu İçin Oyunculuğa Ara Veren Ece Çeşmioğlu, Eşi Taner Ölmez'le Yaptığı Anlaşmayı Anlattı!

Şimdilerde Deha'daki rolüyle dikkat çeken Taner Ölmez 2021'de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlenmiş, 2022'de ilk bebeklerini, 2024'te de ikinci bebeklerini kucaklarına almışlardı. Bebekleriyle ilgilenebilmek üç senedir ekranlardan uzak olan Ece Çeşmioğlu, yeni bir tiyatro oyunu ile geri döndü. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde görüntülenen Ece Çeşmioğlu, ayaküstü soruları da yanıtladı. Yalnızca tiyatro değil, ekran özlemi de çektiğini belirten Çeşmioğlu, setlere dönebilmesi için eşi Taner Ölmez'le yaptıkları anlaşmayı açıkladı.