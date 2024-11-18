Akılları Kaldıysa Demek: Üstünden Çok Sular Aksa da Eski Aşklarına Olay Göndermeler Yapan Ünlü İsimler!

Daha önce Tuba Ünsal'la uzun soluklu bir aşk yaşayan Yalın'ın adı bir dönem de Beren Saat'le anılmıştı hatırlarsanız. Hatta Kenan Doğulu ve Yalın'ın arasının bozulmasının sebebinin de Yalın'ın Beren Saat'e duyduğu ilgi olduğu iddia edilmişti. Yıllar sonra konuyla ilgili konuşan Yalın, 'Öyle anlatıldığı gibi bir kırık kalp, iki arkadaş arasında kalmış aşk gibi hiç bir durum yok. Evet, yılbaşında Beren’le Yılmaz Erdoğan’ların evinde tanıştım. Biraz sohbet, birkaç mesaj... O kadar... Durum budur yani… Sonra onlar birlikte oldu…' açıklamasında bulunmuştu fakat kafalar daha da karışmıştı. Bu hep bir iddia olarak kaldı fakat, Yalın'ın Beren Saat'le tanıştığı ve 'biraz sohbet birkaç mesaj' etkileşiminde bulunduğu 2012 senesinde 'Olmasa da Olur' şarkısını kendisi için yazdığı dedikodusu hiç sönmedi.