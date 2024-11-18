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Akılları Kaldıysa Demek: Üstünden Çok Sular Aksa da Eski Aşklarına Olay Göndermeler Yapan Ünlü İsimler!

Akılları Kaldıysa Demek: Üstünden Çok Sular Aksa da Eski Aşklarına Olay Göndermeler Yapan Ünlü İsimler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2024 - 10:27

Yıllar içerisinde birçok ünlü isim bazen inandığımız bazen inanamadığımız aşklar yaşadı. Hepsi zamanına damga vurdu ama bazılarını unuttuk tabii, bu da kafa hepsini onların hızında takip edemiyoruz... Fakat tüm bu aşkların arasında bazıları oldu ki ex aşklarına kimi zaman üstü kapalı, kimi zaman da ayan beyan göndermeler yapmaktan geri durmadılar. Hem yakın geçmişe hem de yıllar öncesine bir göz atalım, aklımıza gelenleri de sizlerle paylaşalım dedik!

Hazırsanız başlıyoruz! Varsa artıran, yorumlara bekleriz 🚀

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1. Yalın

1. Yalın

Daha önce Tuba Ünsal'la uzun soluklu bir aşk yaşayan Yalın'ın adı bir dönem de Beren Saat'le anılmıştı hatırlarsanız. Hatta Kenan Doğulu ve Yalın'ın arasının bozulmasının sebebinin de Yalın'ın Beren Saat'e duyduğu ilgi olduğu iddia edilmişti. Yıllar sonra konuyla ilgili konuşan Yalın, 'Öyle anlatıldığı gibi bir kırık kalp, iki arkadaş arasında kalmış aşk gibi hiç bir durum yok. Evet, yılbaşında Beren’le Yılmaz Erdoğan’ların evinde tanıştım. Biraz sohbet, birkaç mesaj... O kadar... Durum budur yani… Sonra onlar birlikte oldu…' açıklamasında bulunmuştu fakat kafalar daha da karışmıştı. Bu hep bir iddia olarak kaldı fakat, Yalın'ın Beren Saat'le tanıştığı ve 'biraz sohbet birkaç mesaj' etkileşiminde bulunduğu 2012 senesinde 'Olmasa da Olur' şarkısını kendisi için yazdığı dedikodusu hiç sönmedi.

2. Rıza Esendemir

2. Rıza Esendemir

2014'te büyük bir aşk ile radyo programı sunucusu Rıza Esendemir'le evlenen İrem Derici'nin ilk ve tek evliliği 2 sene sürmüştü. Ardı ardına krizlerin sonunda tek celsede boşanan ikiliden Rıza Esendemir, aylar sonra üsü kapalı da olsa İrem Derici'ye tatsız bir göndermede bulunmuştu. YouTuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia edince, Rıza Esendemir de 'Kesin ben de aldatıldım' açıklamasında bulunmuştu.

3. Çağatay Ulusoy

3. Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya aşkı fi tarihinde kaldı, ona şüphe yok. Fakat Medcezir'de başlayıp her detayıyla olay olan aşklarının bitişinin ardından Çağatay Ulusoy kolay vazgeçemeyen taraf olmuştu hatırlarsanız. Ayrılıklarının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını 'yanlışlıkla' beğenmiş, ardından da bu beğeniyi geri çekmişti! Kerem Bürsin'le yeni bir aşka yelken açtığı sıralarda da hala Serenay'ın peşinde olduğu konuşuluyordu.

4. Demet Akalın

4. Demet Akalın

Şimdilerin atar gider kraliçesi eskiden de farklı değildi elbette. Şimdi herkes hayatından memnun, olan oldu, geçmişe sünger çekildi ama Demet Akalın ve İbrahim Kutluay aşkı döneme damgasını vuran, olay bir aşktı. Ayrılık arkadaşı Demet Şener'le eşi İbrahim Kutluay'ın yaşadığı yeni aşk olunca, Demet de yerinde duramamıştı. 'Unuttum' ve 'Esmer Yarim' şarkılarının öznesi İbrahim Kutluay'dı.

5. Hadise

5. Hadise

'Sevmiyo' şarkısını sevenleri ile buluşturan Hadise’nin şarkısının yayınlandığı gün paylaştığı teaser'a düştüğü not olay olmuştu. O gizemli kişi kim hiç öğrenemedik, muhtemelen de hiç öğrenemeyeceğiz ama Hadise'nin içinde koca bir ukde bırakan aşk olduğunu o zaman anlamıştık. Hadise, “Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım…” göndermesiyle hepimizi hüzünlendirmişti.

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6. Burcu Esmersoy

6. Burcu Esmersoy

2018 yılında Berk Suyabatmaz'la evlenen Burcu Esmersoy'un mutluluğu 1 sene sürmüştü. 2019'da ayrılan ikili, arkadaşça ayrıldıklarını belirtmişti. Fakat işler Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'la yeni bir aşka yelken açınca değişti. Tüm gözler Burcu Esmersoy'a çevrilmişken kendisinden gelen hamleler ise şaşırtmıştı. Eski eşi ile yeni sevgilisi Tüzünataç'ın fotoğrafını Instagram'dan beğenip, bir de üzerine 'Düğünlerine çağırırlarsa giderim' yorumu yapan Esmersoy'un bu aşkla gereğinden fazla ilgilendiği düşünülmüştü.

7. Aslı Enver

7. Aslı Enver

Murat Boz ve Aslı Enver aşkı magazinin efsanelerindendi biliyorsunuz. Aşkın, Murat Boz'un binbir türlü çapkınlığı ve 'evliliğe hazır olmadığı' mazereti yüzünden bittiği söylendi. Ayrılıktan hemen sonra, Aslı Enver'in üzerinde, 'En iyi aşk kendini sevmektir' yazılı sweatshirt ile zafer pozu vermesi; Murat Boz'a bir gönderme olarak algılanmıştı...

8. İlker Kaleli

8. İlker Kaleli

Efsane dizi Poyraz Karayel'in setinde tanışan ve birbirine yanan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun dillere destan aşkını mutlaka hatırlıyorsunuzdur. 2018'de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, ayrılık sonrası yaptıkları paylaşımlarla kafa karıştırmıştı. O zamanlar pek ümitlenmiştik ama ne yazık ki barışmadılar. Burçin Terzioğlu, yukarıda gördüğünüz kareyi 'Aşkla bak' notuyla paylaşmıştı. İlker Kaleli'den ise akabinde aynı manzarada aşkla baktığı bir poz gelmişti...

9. Gülşah Saraçoğlu

9. Gülşah Saraçoğlu

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, uzunca bir süre iş insanı Gökhan Göz ile bir dargın bir barışık bir aşk yürüttü. Senenin başlarında Göz ile ilişkisini tamamen kesen Saraçoğlu, canlı yayında Gökhan Göz'e küfürler yağdırmıştı. Kısa bir süre sonra Gökhan Göz ve ünlü magazin sunucusu Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtıklarını duyurunca Saraçoğlu'ndan bomba bir gönderme gelmişti. Gülşah Saraçoğlu, Instagram hikayesinde 'Kumaş önemli' notunu paylaşmıştı.

10. Ceyda Düvenci

10. Ceyda Düvenci

Düvenci, paylaşımında 'Çok sakin, dingin, güzel düşüncelerle ve niyetlerle dolu bir tatil oluyor… Her şeye uzaktan bakabilmek huzur verdi içime… Özellikle son altı ayda ne kadar başkalaştığımı fark ettim. Hayatın verdiği bütün güzellikleri ve hediyeleri anladım, kabul ettim… Özellikle son 4 ayıma sonsuz şükür dolu içim… Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim, mucizelerime teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

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11. Serenay Sarıkaya

11. Serenay Sarıkaya

Aşk geçmişi bir hayli kabarık olan çapkın bekarımız Umut Evirgen'i geçtiğimiz sene sonunda Alina Boz'la evlendirdik biliyorsunuz. Bir anda yıldırım aşkına düşen ikili, etraftan gelen tüm yorumlara rağmen nikah masasına oturdu, keyfi de oldukça yerinde! Fakat sizi düğün gününe geri ışınlamak isteriz. Umut Evirgen'i Umut Evirgen yapan eski aşkı Serenay Sarıkaya, geceye damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Kıpkırmızı ceketi ve rujuyla bir video paylaşan Sarıkaya, 'dünya yanarken ben' notunu eklemiş, gerekli yerlere gerekli göndermelerde bulunmuştu.

12. Kubilay Aka

12. Kubilay Aka

Vatanım Sensin dizisinde beraber rol aldıktan sonra gönüllerini birbirine kaptıran Miray Daner ve Kubilay Aka'nın 3.5 yılı aşkın süre devam eden ilişkisi bir miktar olaylı bitmişti hatırlarsanız. İhanet iddiaları kol gezerken, Kubilay Aka'nın ayrıldıktan hemen sonra verdiği röportajda, 'Planlı veya programlı taktik savaşlarıyla yaşanan ilişki, ilişki değil zorunluluk haline geliyor' demesi Miray Daner'e gönderme olarak yorumlanmıştı.

13. Cem Yılmaz

13. Cem Yılmaz

Bu seneye damgasını vuran olaylardan biriydi Cem Yılmaz'ın akıl sır erdiremediğimiz göndermeleri... Serenay Sarıkaya'yla uzun sayılabilecek bir aşk yaşayan sonra da bir anda kopan Cem Yılmaz, tam da ex aşkının derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı kavurduğu gece, gözleri şaşı bakan ünlü komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Herkes meseleyi Serenay'a yorarken hızını alamayan Cem Yılmaz bir de 2 Acıbadem kurabiyesi paylaştı. Serenay Sarıkaya'nın göğüs ameliyatını yaptırdığı hastaneye gönderme yapan Cem Yılmaz, pek bir eğlenmişti.

14. Çakal

14. Çakal

Sosyal medya fenomenliğinin kraliçesi Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda aşk listesine bir yenisini eklemiş, kendisinden yaşça küçük rapçi Çakal'la yeni bir ilişkiye başlamıştı hatırlarsanız. Başlarda pek mutlu gözüken çifte ne oldu bilemiyoruz ama aşk kısa sürdü. Çakal'ın ayrılıktan hemen sonra çıkardığı 'Damlarsın' şarkısı ise 'hadi canım artık!' dedirtti.

15. Berrak Tüzünataç

15. Berrak Tüzünataç

Geçtiğimiz haftalarda Konuşanlar'a Konuk Olan Berrak Tüzünataç, Hasan Can Kaya tarafından bir miktar köşeye sıkıştırıldı. Tüzünataç'la konuşan bir seyirci için 'En Nejat İşler haliyle konuşmaya çalıştı' yorumunda bulan Hasan Can Kaya'yı hiç bozmayan Berrak Tüzünataç, toksik ilişki mevzubahis olunca 'Önce bir amatörlerden dinleyelim, sonra ben uzman görüşü olarak konuşurum' diyerek kendisi de Nejat İşler'e taş attı.

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