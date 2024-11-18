Akılları Kaldıysa Demek: Üstünden Çok Sular Aksa da Eski Aşklarına Olay Göndermeler Yapan Ünlü İsimler!
Akılları Kaldıysa Demek: Üstünden Çok Sular Aksa da Eski Aşklarına Olay Göndermeler Yapan Ünlü İsimler!
Yıllar içerisinde birçok ünlü isim bazen inandığımız bazen inanamadığımız aşklar yaşadı. Hepsi zamanına damga vurdu ama bazılarını unuttuk tabii, bu da kafa hepsini onların hızında takip edemiyoruz... Fakat tüm bu aşkların arasında bazıları oldu ki ex aşklarına kimi zaman üstü kapalı, kimi zaman da ayan beyan göndermeler yapmaktan geri durmadılar. Hem yakın geçmişe hem de yıllar öncesine bir göz atalım, aklımıza gelenleri de sizlerle paylaşalım dedik!
Hazırsanız başlıyoruz! Varsa artıran, yorumlara bekleriz 🚀
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1. Yalın
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2. Rıza Esendemir
3. Çağatay Ulusoy
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6. Burcu Esmersoy
7. Aslı Enver
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9. Gülşah Saraçoğlu
10. Ceyda Düvenci
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11. Serenay Sarıkaya
12. Kubilay Aka
13. Cem Yılmaz
14. Çakal
15. Berrak Tüzünataç
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