Oğluna Verdiği İsimle Şaşırtmıştı: Alperen Duymaz'dan Erkeklere Ders Niteliğinde Babalık Açıklaması!

Bodrum Masalı ve Son Yaz dizilerindeki performanslarıyla beğeni toplayan, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla çok sevilen Alperen Duymaz, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki partneri Cemre Baysel ile HELLO! dergisine konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alperen Duymaz, önce eşi Kübra Kelkit ile nasıl tanıştıklarını anlattı ve kendisinin çocukluk arkadaşı olduğunu vurguladı. Sonra da yaklaşık bir ay önce kucaklarına aldıkları oğullarıyla yeni hayatları hakkında detaylar verdi. Uykusuzluk meselesine eşinin de açısından bakıp eşini yücelten Alperen Duymaz, sosyal medyada büyük takdir topladı.