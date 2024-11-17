Oğluna Verdiği İsimle Şaşırtmıştı: Alperen Duymaz'dan Erkeklere Ders Niteliğinde Babalık Açıklaması!
Oğluna Verdiği İsimle Şaşırtmıştı: Alperen Duymaz'dan Erkeklere Ders Niteliğinde Babalık Açıklaması!
Bodrum Masalı ve Son Yaz dizilerindeki performanslarıyla beğeni toplayan, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla çok sevilen Alperen Duymaz, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki partneri Cemre Baysel ile HELLO! dergisine konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alperen Duymaz, önce eşi Kübra Kelkit ile nasıl tanıştıklarını anlattı ve kendisinin çocukluk arkadaşı olduğunu vurguladı. Sonra da yaklaşık bir ay önce kucaklarına aldıkları oğullarıyla yeni hayatları hakkında detaylar verdi. Uykusuzluk meselesine eşinin de açısından bakıp eşini yücelten Alperen Duymaz, sosyal medyada büyük takdir topladı.
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Başta Bodrum Masalı'ndaki, ardından Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerdeki performanslarıyla kalbimizi fetheden Alperen Duymaz, hem kendine has karizması hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.
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Fakat şimdilerde yeniden tıpkı Son Yaz ve Bodrum Masalı'ndaki gibi bir pik dönemi yaşıyor kendisi. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Cemre Baysel'le beraber başrolde yer alan Alperen Duymaz, bıraktığı yerden fırtınalar estirmeye ve ününe ün katmaya tam gaz devam ediyor.
Özel hayatına gelirsek, birçoğunuz kendisini bekar zannediyor biliyoruz... Fakat Alperen Duymaz aslında senelerdir evli.
Kadere bakın ki tıpkı şimdi dizisi Leyla'da olduğu gibi gerçek hayatta da çocukluk aşkı Kübra Kelkit'i yıllar sonra yeniden bulan ve evlenen biri Alperen Duymaz.
2020'de birbirine "sonsuza dek evet" diyen çiftimiz, bugüne dek hiç ilişkileri ve evlilikleriyle gündeme gelmedi. Aksine iş hayatıyla özel hayatı birbirinden ayırarak gözlerden uzak huzurlu bir hayat yaşamayı seçtiler.
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Fakat geçtiğimiz aylarda kaşla göz arasında anne-baba olduklarını öğrendik! Haklarında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz için bir oğullarının olduğu haberi hepimizde şok etkisi yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde HELLO! dergisine Leyla dizisindeki partneri Cemre Baysel ile konuk olan Alperen Duymaz, hem biricik eşiyle aşkının nasıl başladığını anlattı hem de babalıkla ilgili ilk kez konuştu.
Eşi Kübra ile tanıştıklarında lise sonda olduklarını belirten Alperen Duymaz, "Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım" açıklamasında bulundu.
Baba olduktan sonra bebeği Gün'ün hayatını nasıl değiştirdiğini ise tüm erkeklere ders niteliğinde sözlerle paylaştı. Eşi Kübra Kelkit'i yücelten Alperen Duymaz'ın eşinin halinden anlayan hali sosyal medyada alkış topladı.
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