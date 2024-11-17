onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oğluna Verdiği İsimle Şaşırtmıştı: Alperen Duymaz'dan Erkeklere Ders Niteliğinde Babalık Açıklaması!

Oğluna Verdiği İsimle Şaşırtmıştı: Alperen Duymaz'dan Erkeklere Ders Niteliğinde Babalık Açıklaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2024 - 20:43

Bodrum Masalı ve Son Yaz dizilerindeki performanslarıyla beğeni toplayan, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla çok sevilen Alperen Duymaz, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki partneri Cemre Baysel ile HELLO! dergisine konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alperen Duymaz, önce eşi Kübra Kelkit ile nasıl tanıştıklarını anlattı ve kendisinin çocukluk arkadaşı olduğunu vurguladı. Sonra da yaklaşık bir ay önce kucaklarına aldıkları oğullarıyla yeni hayatları hakkında detaylar verdi. Uykusuzluk meselesine eşinin de açısından bakıp eşini yücelten Alperen Duymaz, sosyal medyada büyük takdir topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başta Bodrum Masalı'ndaki, ardından Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerdeki performanslarıyla kalbimizi fetheden Alperen Duymaz, hem kendine has karizması hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

Başta Bodrum Masalı'ndaki, ardından Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma, Zemheri gibi dizilerdeki performanslarıyla kalbimizi fetheden Alperen Duymaz, hem kendine has karizması hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

Fakat şimdilerde yeniden tıpkı Son Yaz ve Bodrum Masalı'ndaki gibi bir pik dönemi yaşıyor kendisi. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Cemre Baysel'le beraber başrolde yer alan Alperen Duymaz, bıraktığı yerden fırtınalar estirmeye ve ününe ün katmaya tam gaz devam ediyor.

Fakat şimdilerde yeniden tıpkı Son Yaz ve Bodrum Masalı'ndaki gibi bir pik dönemi yaşıyor kendisi. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Cemre Baysel'le beraber başrolde yer alan Alperen Duymaz, bıraktığı yerden fırtınalar estirmeye ve ününe ün katmaya tam gaz devam ediyor.

Özel hayatına gelirsek, birçoğunuz kendisini bekar zannediyor biliyoruz... Fakat Alperen Duymaz aslında senelerdir evli.

Özel hayatına gelirsek, birçoğunuz kendisini bekar zannediyor biliyoruz... Fakat Alperen Duymaz aslında senelerdir evli.

Kadere bakın ki tıpkı şimdi dizisi Leyla'da olduğu gibi gerçek hayatta da çocukluk aşkı Kübra Kelkit'i yıllar sonra yeniden bulan ve evlenen biri Alperen Duymaz.

Kadere bakın ki tıpkı şimdi dizisi Leyla'da olduğu gibi gerçek hayatta da çocukluk aşkı Kübra Kelkit'i yıllar sonra yeniden bulan ve evlenen biri Alperen Duymaz.

2020'de birbirine "sonsuza dek evet" diyen çiftimiz, bugüne dek hiç ilişkileri ve evlilikleriyle gündeme gelmedi. Aksine iş hayatıyla özel hayatı birbirinden ayırarak gözlerden uzak huzurlu bir hayat yaşamayı seçtiler.

2020'de birbirine "sonsuza dek evet" diyen çiftimiz, bugüne dek hiç ilişkileri ve evlilikleriyle gündeme gelmedi. Aksine iş hayatıyla özel hayatı birbirinden ayırarak gözlerden uzak huzurlu bir hayat yaşamayı seçtiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fakat geçtiğimiz aylarda kaşla göz arasında anne-baba olduklarını öğrendik! Haklarında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz için bir oğullarının olduğu haberi hepimizde şok etkisi yaratmıştı.

Fakat geçtiğimiz aylarda kaşla göz arasında anne-baba olduklarını öğrendik! Haklarında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz için bir oğullarının olduğu haberi hepimizde şok etkisi yaratmıştı.

Bir de minik bebeğin ismini duyunca iyice şaşırmıştık. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde HELLO! dergisine Leyla dizisindeki partneri Cemre Baysel ile konuk olan Alperen Duymaz, hem biricik eşiyle aşkının nasıl başladığını anlattı hem de babalıkla ilgili ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz günlerde HELLO! dergisine Leyla dizisindeki partneri Cemre Baysel ile konuk olan Alperen Duymaz, hem biricik eşiyle aşkının nasıl başladığını anlattı hem de babalıkla ilgili ilk kez konuştu.

Eşi Kübra ile tanıştıklarında lise sonda olduklarını belirten Alperen Duymaz, "Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım" açıklamasında bulundu.

Eşi Kübra ile tanıştıklarında lise sonda olduklarını belirten Alperen Duymaz, "Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım" açıklamasında bulundu.

Baba olduktan sonra bebeği Gün'ün hayatını nasıl değiştirdiğini ise tüm erkeklere ders niteliğinde sözlerle paylaştı. Eşi Kübra Kelkit'i yücelten Alperen Duymaz'ın eşinin halinden anlayan hali sosyal medyada alkış topladı.

Baba olduktan sonra bebeği Gün'ün hayatını nasıl değiştirdiğini ise tüm erkeklere ders niteliğinde sözlerle paylaştı. Eşi Kübra Kelkit'i yücelten Alperen Duymaz'ın eşinin halinden anlayan hali sosyal medyada alkış topladı.

“Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra’nın uykusuzluğunu düşünecek olursam benimki devede kulak kalır. Hissini tarif etmem pek mümkün değil. Annesi ve Gün benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar.”

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın