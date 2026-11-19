Ünlü Müzisyenlerin Henüz Kimse Onları Tanımıyorken Hayatlarını Kazanmak İçin Yaptıkları Şaşırtıcı Meslekler
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Bugün stadyumları dolduran, milyonlarca dinlenen ve posterleri duvarları süsleyen müzik efsaneleri de bir zamanlar faturalarını ödemek için sabah 8 akşam 5 mesai yapıyordu! Henüz ilk albümlerini çıkarmadan önce bambaşka hayatlar süren dünyaca ünlü müzisyenlerin duyunca çok şaşıracağınız eski mesleklerine birlikte bakalım!
Kurt Cobain – Lise Hademeliği
Nicki Minaj – Garsonluk
Freddie Mercury – Havalimanında Bagaj Taşıyıcılığı ve İkinci El Kıyafet Satıcılığı
Gwen Stefani – Tezgâhtarlık
Ozzy Osbourne – Mezbaha İşçiliği ve Araba Kornası Akortçuluğu
Debbie Harry (Blondie) – Sekreterlik ve Garsonluk
Sting – İlkokul Öğretmenliği ve Otobüs Muavinliği
Madonna – Dunkin’ Donuts Kasiyerliği
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