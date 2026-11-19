Rap dünyasının kraliçesi olmadan önce New York’taki ünlü deniz ürünleri restoranı Red Lobster’da garsonluk yapan Nicki Minaj, aslında pek de sakin bir çalışan değildi! Kendi anlattığına göre, masadan kalemini çalan bir çiftin peşinden otoparka kadar koşup arabanın camına vurarak ‘Kalemimi geri verin!’ diye kavga çıkardığı için işten kovulmuş. Zaten garsonluk yaparken de tek derdi bir an önce stüdyoya kapanıp rap kaydetmekmiş.