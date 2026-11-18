Bütün Dönemler Karşı Karşıya: Taylor Swift’in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
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Taylor Swift aşıkları buraya! Bu sefer sizin oylarınızla Taylor Swift'in en iyi şarkısını seçiyoruz. Biliyoruz, bu çok zor bir seçim ama hadi bakalım, oy vermeye!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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