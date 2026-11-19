Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Papuççuoğlu'nun 29 Yıllık Evliliğini Bitiren Aşkın Hikayesi Yeniden Gündemde
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Hayat Bilgisi’nin Amil’i Tarık Papuççuoğlu, Bodrum’da bir şirketin misafirhanesinde kaldığını anlattığı sözleriyle gündeme gelmişti. Aynı haberde yeniden hatırlatılan bir başka konu ise oyuncunun özel hayatı oldu. Papuççuoğlu, daha önce 29 yıllık evliliğini genç bir kadına aşık olduğu için bitirdiğini, bu ilişkinin 8 yıl sürdüğünü ve ardından eski eşiyle yeniden yakınlaştığını anlatmıştı.
Kaynak: Habertürk
29 yıllık evliliğini bitirme nedenini “Ben aşık oldum” sözleriyle anlatmıştı.
Eşiyle kol kola mahkemeye gitmişler, çocukları ilişkiyi tasvip etmese de doğal karşılamış.
Eski eşine dönüşünü anlatırken “Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş” demişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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