Papuççuoğlu, boşanma sürecinde eşiyle kol kola mahkemeye gittiklerini anlatmıştı. Eşinin durumu olgunlukla karşılamış göründüğünü söyleyen oyuncu, bir kadının bunu olgun karşılamasının mümkün olmadığını da eklemişti.

Aşık olduğu genç kadınla 8 yıl birlikte olduğunu belirten Papuççuoğlu, bu ilişki hakkında şunları söylemişti:

“Aşık olduğum kişi de çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. 8 sene birlikte olduk ve bitti.”

Bu ilişkide evlilik ya da çocuk düşünmediğini anlatan oyuncu, çocuklarının ilişkiyi onaylamadığını ama doğal karşıladığını söylemişti: “Çocuklarım tasvip etmedi ama doğal karşıladı.”