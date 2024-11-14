Cezaevi Sürecini Anlatan Nihal Candan'dan Beyin Yakan İtiraflar: ''Halüsinasyon Dünyasındaydım"

Cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan, 26 Mart 2024'te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Bahar Candan'ın da tahliye edilmesiyle beraber yine sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye başlayan Nihal Candan, uzun bir aradan sonra tekrar Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına katıldı. Cezaevi sürecini anlatan sosyal medya fenomeni, kendisini bilerek aç bıraktığını ve bu sayede halüsinasyon dünyasında yaşadığını vurguladı. Yemek yemeyi bir günah gibi gördüğünü söyleyen Nihal Candan, cezaevinde 'drug ve alkol' olmamasına da dikkat çekti.