Cezaevi Sürecini Anlatan Nihal Candan'dan Beyin Yakan İtiraflar: ''Halüsinasyon Dünyasındaydım"
Cezaevi Sürecini Anlatan Nihal Candan'dan Beyin Yakan İtiraflar: ''Halüsinasyon Dünyasındaydım"
Cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan, 26 Mart 2024'te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Bahar Candan'ın da tahliye edilmesiyle beraber yine sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye başlayan Nihal Candan, uzun bir aradan sonra tekrar Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına katıldı. Cezaevi sürecini anlatan sosyal medya fenomeni, kendisini bilerek aç bıraktığını ve bu sayede halüsinasyon dünyasında yaşadığını vurguladı. Yemek yemeyi bir günah gibi gördüğünü söyleyen Nihal Candan, cezaevinde 'drug ve alkol' olmamasına da dikkat çekti.
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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren, o döneme tavırları ve açıklamalarıyla damgasını vurduktan sonra da sosyal medya paylaşımları gözleri üzerine toplayan Candan kardeşler, geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Polatlardan kısa bir süre sonra, dolandırıcılık çetesine üye oldukları suçlamasıyla içeri giren Candanlardan Nihal Candan, 5.5 ay sonunda sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.
Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden fenomen, birkaç ay önce de kız kardeşinin tahliye olmasıyla beraber yeniden sık sık gündeme gelmeye başladı.
Geçtiğimiz senelerde Armağan Çağlayan'a verdiği röportajla sosyal medyayı sallayan Nihal Candan, geçtiğimiz saatlerde yeniden Armağan Çağlayan'ın karşısına, Gör Beni programının koltuğuna oturdu.
Cezaevi sürecini anlattığı anlarda yaptığı "kendini aç bırakma" itirafı ise beyin yaktı. "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" açıklamasında bulundu.
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"Çünkü bir de öyle bir şey var, var modu var ya orada..." diyerek sözlerine devam eden Nihal Candan, "Sürekli bir yerden kaplan çıkacakmış gibi birileri size bir şey yapacakmış gibi hissediyorsunuz. İğrenç bir psikolojiye giriyorsunuz. Onunla mücadele edebilmeyi ben aç kalmakta bulmuştum. Çünkü sürekli halüsinasyon dünyasındaydım" diye de ekledi.
Üstüne hızını alamayıp "E orada 'drug' yok, alkol yok" diyen Nihal Candan, hemen geri vites yaparak "Ben zaten alkol de kullanmıyorum, 'drug' da kullanmıyorum. Orada denesem de antidepresanla bunu yapamazdım, aç kalmak çok daha easy'di bence" itirafında bulundu.
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