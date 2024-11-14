Bir Ankette En Seksi Türk Kadını Seçildiği İddia Edilen Zeynep Bastık'a Cem Özer'den İnce Gönderme!

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde @baddiesglobals tarafından yapılan anketle 'En Seksi Türk Kadını' seçildi ve bu 'seçim' X'te TT oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşen Zeynep Bastık konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken Cem Özer'den yorum gecikmedi.

Zamanında kendisinin de 'En Seksi Türk Erkekleri' listesine girdiğini belirten Cem Özer, Zeynep Bastık seçimini ince bir göndermeyle fena tiye aldı. Buyurun, nasıl bir benzetmede bulunmuş beraber görelim.