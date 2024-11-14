Bir Ankette En Seksi Türk Kadını Seçildiği İddia Edilen Zeynep Bastık'a Cem Özer'den İnce Gönderme!
Bir Ankette En Seksi Türk Kadını Seçildiği İddia Edilen Zeynep Bastık'a Cem Özer'den İnce Gönderme!
Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde @baddiesglobals tarafından yapılan anketle 'En Seksi Türk Kadını' seçildi ve bu 'seçim' X'te TT oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşen Zeynep Bastık konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken Cem Özer'den yorum gecikmedi.
Zamanında kendisinin de 'En Seksi Türk Erkekleri' listesine girdiğini belirten Cem Özer, Zeynep Bastık seçimini ince bir göndermeyle fena tiye aldı. Buyurun, nasıl bir benzetmede bulunmuş beraber görelim.
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Yıllar önce koltuğuna oturup evinde, ilerleyen zamanlarda da mütevazı küçük stüdyosunda yaptığı cover'larla gönlümüzde taht kurmayı başaran Zeynep Bastık, zaman içerisinde büyük bir değişim geçirdi.
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Hem şarkı tarzı hem de moda anlayışı değişen Zeynep Bastık, çok daha dişil bir tarafını ortaya çıkararak masum, saf kız modundan sıyrıldı ve Türk pop müziği dünyasında fırtınalar estirmeye başladı.
Geçtiğimiz gün ise yeni şarkısı veya iş birliğiyle değil oldukça enteresan bir konuyla gündeme geldi kendisi. Anket ne zaman yapıldı kaç kişi katıldı bilemiyoruz fakat X'teki @baddiesglobals hesabı tarafından "En Seksi Türk Kadını" ilan edildi.
Birkaç saat önce, sosyal medyada dönen Zeynep Bastık goygoyuna bir ünlü isim dahil oldu.
Ünlü oyuncu Cem Özer, "Zeynep Bastık en seksi Türk kadını seçildi" duyurusunun paylaşıldığı bir hesaba koşarak ince bir göndermede bulundu Bastık'a...
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Özer, "Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim. Aynı listede Erdal İnönü de vardı" açıklamasında bulundu.
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