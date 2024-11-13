1 Senede Neyin Pişmanlığı? Mika Raun'un Vücudunun Tuhaf Yerindeki Tatsız Dövmeyi Görmeniz Lazım!

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyet geçiş ameliyatının öncesi ve sonrasında paylaştığı videolarla koca bir kitleye hitap etmeye ve sosyal medyada da sık sık önümüze çıkmaya başladı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olan Mika Raun, dövme yaptırmanın çok korkunç olduğunu dile getirdi. Ardından, vücudunun tuhaf yerindeki tatsız dövmeyi paylaştı! 'Burayı sansürle ama kurban olayım' diyerek dövmesini gösteren ve ne yazdığını açıklayan Mika, açık etmek istemediyse de hepimiz anlamış bulunduk! 😂