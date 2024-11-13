1 Senede Neyin Pişmanlığı? Mika Raun'un Vücudunun Tuhaf Yerindeki Tatsız Dövmeyi Görmeniz Lazım!
1 Senede Neyin Pişmanlığı? Mika Raun'un Vücudunun Tuhaf Yerindeki Tatsız Dövmeyi Görmeniz Lazım!
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyet geçiş ameliyatının öncesi ve sonrasında paylaştığı videolarla koca bir kitleye hitap etmeye ve sosyal medyada da sık sık önümüze çıkmaya başladı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olan Mika Raun, dövme yaptırmanın çok korkunç olduğunu dile getirdi. Ardından, vücudunun tuhaf yerindeki tatsız dövmeyi paylaştı! 'Burayı sansürle ama kurban olayım' diyerek dövmesini gösteren ve ne yazdığını açıklayan Mika, açık etmek istemediyse de hepimiz anlamış bulunduk! 😂
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TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecinde adım adım geçirdiği değişimlerle dikkat çekti.
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Estetik operasyonları, değişen yüzü ve sesi bir yana sürekli bir gizem halinde tuttuğu aşk hayatıyla da gündem olan Mika Raun, sene başında ortadan kaybolup Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı.
Cinsiyet geçiş süreci boyunca biricik sevgilisi, ya da kendi deyişiyle "kocası" Batu'yu herkeslerden sakladı. Ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyen Mika, kısa bir süre sonra inadına yenik düştü.
Batu'yla pozlarını paylaştıktan sonra da kendisine nasıl bağladığını anlattığı tükürük ritüelinden tutun, "biz beraber gömüleceğiz" açıklamalarına kadar birçok tuhaf detaya şahitlik ettik.
"Kocasıyla" hayatına keyfi oldukça yerinde devam eden Mika, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk oldu.
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Bir noktada da mesele dövmeye geldi. "Dövme çok korkunç bir şey ya, çok güzel ama çok tehlikeli" diyerek konuya giriş yapan Mika Raun, "Sen asıl bombayı şimdi gör" diyerek alt dudağının iç kısmında kalan dövmesini gösterdi.
"Burayı biple ama kurban olayım" diyerek ne yazdığını söyleyen Mika, Melis İşiten sansür koysa da açık etmiş oldu kendini. "Bitch" yazan dövmesini büyük bir pişmanlıkla anlatan Mika'ya "Ne zaman yaptırmıştın ki?" sorusu yöneltildiğinde ise "1 senesi var" yanıtını verdi. Bir sene önceyle şu an arasında nasıl uçurum bir fark olabilir anlayamadık ama sağlık olsun! 😂
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