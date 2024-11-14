Seda Sayan Efektini Unutturmaya Çalışıyorlar Herhalde: Birbirine Fena Düşen Cem Yılmaz ve Tarkan'dan Yeni Poz!
Seda Sayan Efektini Unutturmaya Çalışıyorlar Herhalde: Birbirine Fena Düşen Cem Yılmaz ve Tarkan'dan Yeni Poz!
Geçtiğimiz gün İstanbul'a dönen, döndüğü gibi de soluğu kadim dostu Cem Yılmaz'ın yanında alan Tarkan, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla gündeme oturmuştu. Cem Yılmaz'la verdiği pozlarda yüzlerine uyguladığı Seda Sayan efekti gözden kaçmamış, bir miktar da dile düşmüştü hatta. Artık öyle hatırlanmayalım mı dediler yoksa bu sık sık bir araya gelmenin altından başka bir iş mi çıkacak bilemiyoruz ama Tarkan'dan Cem Yılmaz'a büyük aşka geldiği yeni bir paylaşım geldi geçtiğimiz dakikalarda. Buyurun, ne demiş Megastar beraber bakalım!
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Bazısına göre ülkenin en iyi komedyeni, bazısına göre ise ülkenin en iyi komedyenleri arasında önde gelen isimlerden biri olan Cem Yılmaz ve Megastar'ımız Tarkan'ın senelere dayanan bir dostluğu var biliyorsunuz.
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Sık sık olmasa da arada bir bir araya gelen ikiliyi ne zaman görsek "muhteşem ikili" yorumları yapmaktan kaçınmıyor, pamuk gibi oluyoruz. Bundan seneler sonra çok kıymetli olacak dostluk pozları çünkü bunlar malumunuz...
En son da dün o kırk yılın başında gerçeklen ünlü tutulmasını gerçekleştirdi bu ikili, belki denk gelmişsinizdir.
İstanbul'a gelince soluğu Cem Yılmaz'ın yanında alan Tarkan geceden kalma pozlarını "Birbirimize iyi geldik" notuyla paylaşmıştı fakat asıl dikkat çeken detay ikisinin de yüzünde bariz belli olan Seda Sayan efektiydi.
Birbirine fena düşen Cem Yılmaz ve Tarkan bir türlü kopamadı. Dün gece Cem Yılmaz gösterisi izlemeye giden Tarkan, bu sefer de kadim dostuyla kulisten yeni pozlarını paylaştı.
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Aşka gelen Tarkan paylaşımına, "Gösteri kuliste devam etti dün gece😁 Sen çok yaşa Cem 😘🧿 Dün bizlere şahane bir gece yaşattın. Güldük, eğlendik, hayatın ağırlığını biraz attık üzerimizden, hafifledik sayende. Bitanesin, iyi ki varsın arkadaşım. Love you ❤️" notunu düştü. Seda Sayan efekti yine mevcuttu ama hiç değilse bundan öncekiler kadar bariz değildi. Öyle hatırlanmayalım mı dediler yoksa bu sık sık görüşme mevzusu beraber bir projenin mi habercisi çözemedik. Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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