Seda Sayan Efektini Unutturmaya Çalışıyorlar Herhalde: Birbirine Fena Düşen Cem Yılmaz ve Tarkan'dan Yeni Poz!

Geçtiğimiz gün İstanbul'a dönen, döndüğü gibi de soluğu kadim dostu Cem Yılmaz'ın yanında alan Tarkan, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla gündeme oturmuştu. Cem Yılmaz'la verdiği pozlarda yüzlerine uyguladığı Seda Sayan efekti gözden kaçmamış, bir miktar da dile düşmüştü hatta. Artık öyle hatırlanmayalım mı dediler yoksa bu sık sık bir araya gelmenin altından başka bir iş mi çıkacak bilemiyoruz ama Tarkan'dan Cem Yılmaz'a büyük aşka geldiği yeni bir paylaşım geldi geçtiğimiz dakikalarda. Buyurun, ne demiş Megastar beraber bakalım!