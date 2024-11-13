Siz de mi Cidden? Kırk Yılda Bir Buluşan Tarkan ve Cem Yılmaz'ın Yüzündeki Seda Sayan Filtresi Göz Kanattı!

İstanbul'a döner dönmez soluğu Cem Yılmaz'ın yanında almaya karar veren Megastar'ımız Tarkan, beraber geçirdikleri günden pozlarını paylaştı. Yılda bir gerçekleşen ünlü tutulmasına sevinip, ikisini beraber görünce pamuk gibi olduk orası net. Fakat yoksayılamayacak kadar dikkat çeken bir detay vardı. Tarkan'ı Seda Sayanvari filtrelerle görmeye alışıktık da Cem Yılmaz'ı da filtre işine alet etmesini beklemiyorduk! Gelin, ikilinin filtreye batmış pozuna ve bu ikonik 'reunion'a beraber bakalım.