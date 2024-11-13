Siz de mi Cidden? Kırk Yılda Bir Buluşan Tarkan ve Cem Yılmaz'ın Yüzündeki Seda Sayan Filtresi Göz Kanattı!
Siz de mi Cidden? Kırk Yılda Bir Buluşan Tarkan ve Cem Yılmaz'ın Yüzündeki Seda Sayan Filtresi Göz Kanattı!
İstanbul'a döner dönmez soluğu Cem Yılmaz'ın yanında almaya karar veren Megastar'ımız Tarkan, beraber geçirdikleri günden pozlarını paylaştı. Yılda bir gerçekleşen ünlü tutulmasına sevinip, ikisini beraber görünce pamuk gibi olduk orası net. Fakat yoksayılamayacak kadar dikkat çeken bir detay vardı. Tarkan'ı Seda Sayanvari filtrelerle görmeye alışıktık da Cem Yılmaz'ı da filtre işine alet etmesini beklemiyorduk! Gelin, ikilinin filtreye batmış pozuna ve bu ikonik 'reunion'a beraber bakalım.
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Biricik Megastar'ımız, kulaklarımızın pasını sesiyle silen, gözlerimizin ayarlarını dans şovları ve enteresan mimikleriyle düzelten Tarkan ve...
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Kimilerine göre Türkiye'de komedi denildiğinde "en iyisi", kimilerine göre en iyi değilse de en iyilerin arasında yüzde yüz yer alan kıymetli komedyenimiz Cem Yılmaz, yılda bir denk geldiğimiz ünlü tutulmasını gerçekleştirdi!
İstanbul'a gelir gelmez soluğu Cem Yılmaz'ın yanında alan Tarkan, beraber pozlarını;
Aynı pozları Instagram hesabında paylaşan Cem Yılmaz ise her zamanki esprili diliyle yaklaştı meseleye.
"Genç seslerden Tarkan ve Ben 🧿🌹 Bu çocuğa dikkat ! inanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyo 🌟" notuyla paylaştı yıllar boyunca "ikonik poz" olarak anılacak kareleri.
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Her şey çok iyi hoştu, onları yan yana görmekten de büyük keyif aldık ona şüphe yok! Fakat pozun filtreye batmış olduğu gerçeği gözlerden kaçmadı. Tarkan'ın tıpkı Seda Sayan gibi yüzü pamuk gibi yapan filtresine alışığız da Cem Yılmaz'ı öyle görmeye pek hazırlıklı değildik sanırım 🙈
Vallahi hiç gerek yok! Siz yapmayın bari😂
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