"Allah Affetsin": Aslıhan Doğan Turan, Biricik Kocası Arda Turan'ın Facia Kombinlerini Puanladı!
"Allah Affetsin": Aslıhan Doğan Turan, Biricik Kocası Arda Turan'ın Facia Kombinlerini Puanladı!
YouTube'da 343 Digital kanalında yayınlanan Yenge FC programında Zeynep Demirel, bu sefer de Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ı ağırladı. Ağır dedikodunun döndüğü eğlenceli programda, Aslıhan Doğan Turan'ın kocacığının facia kombinlerini puanladığı kısım sosyal medyaya damga vurdu. Arda'ya hiç acımayan ama bir yandan da kıyamayan Aslıhan Doğan Turan kahkaha attırdı.
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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen, şimdilerde de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan, 2018'de bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan Turan'la dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
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Evlendikten hemen sonra aynı yıl içerisinde ilk oğulları Hamza Arda'ya kavuşan çift, 2020'de de ikinci oğulları Asil Aslan'ı kucağına almıştı.
Aslıhan Doğan Turan, zaman içerisinde sosyetik davetlerde boy gösteren, o grupla vakit geçiren biri haline gelince onu da sık sık görmeye başladık.
Hatta o kadar ki bir sosyal medya fenomeni haline geldi kendisi. YouTube'a çektiği vloglarla epey geniş bir kitleye hitap etmeye, ev ve aile hayatı hakkında da minik minik fakat dikkat çeken meseleler paylaşmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde ise Volkan Demirel'in üçüncü bebeğine hamile güzeller güzeli eşi Zeynep Demirel'in YouTube'da sunduğu Yenge FC programına konuk oldu.
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Büyük bir Arda Turan dedikodusunun döndüğü programda, Aslıhan Doğan Turan'ın biricik kocası Arda Turan'ın facia ötesi kombinlerini puanladığı an ise sosyal medyaya damga vurdu!
Videoları aşağıya bırakacağız ama kombinlere bir yakından bakmanızı dileriz! Hazırsanız başlıyoruz... Aşağıda gördüğünüz pijamadan hallice kombine Aslıhan Doğan Turan'dan 6 puan geldi. "ikonik bir fotoğraf bu. Altta giydiği bu şalvarımsı tarz pantolonu diyeyim. Bu büyük ihtimal magazinin çektiği bir fotoğraf, bu bir kebapçı çıkışı. Ben bu kıyafete çok kötü puan vermem" dedi.
Aşağıdaki kombini görünce ise "Korkunç bir fotoğraf! Korkunç... Kaç puan veririm ben buna. Sıfır, bir. Hadi deri ceketten 1 olsun" cevabı geldi.
Tam takım jilet kombine ise fazla iyimser davrandı. Paça boyunun kısalığını fark etti ama kocacığına kıyamadı, "ben çok severim bu kombini" dedi ve 9 verdi.
Yine kocasına kıyamadığı bir başka kombin gösterildi sonra... Fotoğrafı görünce, "Arda abim mi? Bu Arda abim herhalde öyle değerlendiriyorum" diyen Aslıhan Doğan Turan, "Bu çok ağır yani. Bir de detay gözükmemiş paltonun vizon kürkü var bir de. Güzel kombin bu, ben severim böyle ağır kombinleri" açıklamasında bulundu ve 10 puan verdi.
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Sonuncusu ise facia ötesiydi. Görünce "Allah affetsin" çıkışında bulunan Aslıhan Doğan Turan, "Yorumlayacak mıyım gerçekten? Saça hiç girmiyorum bile. Ben bu saça ne diyeyim? Çok kötü bir fotoğraf. Fotoğraf kötü, kıyafet kötü, saç kötü, totalde çok kötü" diyerek yıkıldı ve 1 puan verdi. Siz ne diyorsunuz? 🙊 Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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