"Allah Affetsin": Aslıhan Doğan Turan, Biricik Kocası Arda Turan'ın Facia Kombinlerini Puanladı!

YouTube'da 343 Digital kanalında yayınlanan Yenge FC programında Zeynep Demirel, bu sefer de Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ı ağırladı. Ağır dedikodunun döndüğü eğlenceli programda, Aslıhan Doğan Turan'ın kocacığının facia kombinlerini puanladığı kısım sosyal medyaya damga vurdu. Arda'ya hiç acımayan ama bir yandan da kıyamayan Aslıhan Doğan Turan kahkaha attırdı.