Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Yaptırdığı Estetiklerle Bambaşka Bir Kadın Olan Fahriye Evcen'i Masaya Yatırıyoruz!

Hem Burak Özçivit'le mutlu evliliği ve yuvası hem de şimdilerde ortalarda olmasa da bir döneme damgasını vuran oyunculuğuyla tanıdığımız Fahriye Evcen, birçok ünlümüz gibi bugün gözüktüğü gibi değildi! Beraber bir yolculuğa çıkıp nereden nereye gelinmiş, hangi işlemler yaptırılmış bir inceleyelim dedik... Bilen biliyordur zaten ama daha önce hiç görmeyen hayal kırıklığına uğrayabilir, şimdiden uyarmakta fayda var!