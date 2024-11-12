Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Yaptırdığı Estetiklerle Bambaşka Bir Kadın Olan Fahriye Evcen'i Masaya Yatırıyoruz!
Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Yaptırdığı Estetiklerle Bambaşka Bir Kadın Olan Fahriye Evcen'i Masaya Yatırıyoruz!
Hem Burak Özçivit'le mutlu evliliği ve yuvası hem de şimdilerde ortalarda olmasa da bir döneme damgasını vuran oyunculuğuyla tanıdığımız Fahriye Evcen, birçok ünlümüz gibi bugün gözüktüğü gibi değildi! Beraber bir yolculuğa çıkıp nereden nereye gelinmiş, hangi işlemler yaptırılmış bir inceleyelim dedik... Bilen biliyordur zaten ama daha önce hiç görmeyen hayal kırıklığına uğrayabilir, şimdiden uyarmakta fayda var!
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Kimine göre Türkiye'nin en güzel kadınlarının başında gelen Fahriye Evcen, henüz gencecik bir kızken hayatımıza girdi.
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Yaprak Dökümü'nün Necla'sı olarak karşımıza çıktığında yalnızca 20 yaşındaydı. Elbette yine çok duru ve güzel bir genç kadındı fakat hem ergenlik sebebiyle hem de henüz şan şöhretin çok başında olduğundan herhalde, şu an gördüğümüz gibi gözükmüyordu...
2013'te Çalıkuşu dizisinde Burak Özçivit'le tanışan Fahriye Evcen deli dolu tutkulu bir aşk yaşamaya başladı. O noktadan sonra da hayatı değişti zaten.
Dort senelik istikrarlı ilişkinin ardından 2017'de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçvit, ilk oğulları Karan'ı 2019'da, ikinci oğulları Kerem'i ise 2023'te kucağına aldı.
Peş peşe gelen oğullarının ardından kariyerine uzun bir ara veren Fahriye Evcen, birçok reklam filminde oynadıysa da kendisini en son 2021'de Alparslan dizisinde izleyebildik o da eski tadı vermedi.
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Küçük bir girizgahtan sonra asıl konumuza dönüyoruz şimdi! Aşağıda gördüğünüz fotoğraf Fahriye Evcen'in en güncel yakın çekim pozlarından biri. Bunu böylece bırakıp, "geçmişinden kaçamaz insan" diyerek bugüne dek yaptırdığı estetik işlemleri inceleyelim hazırsanız!
Liste biraz uzun ama şunu vurgulamak lazım, yapılan işlemlerin hepsi gerçekten de çok yerinde ve doğru işlemler. Hala doğal güzel diyebilmemizin sebebi de bu zaten. Yapılan işlemlerin tamamı sanki hiçbir şey yapılmamış gibi gösterecek kadar başarılı. Tek sorun şimdiki haliyle eski halinin çok bir alakasının kalmamış olması...
Yan yana iki fotoğrafı ele aldığımızda burun ucu estetiği yaptırıldığı çok bariz belli oluyor, dudak dolgusu, çene dolgusu, jawline dolgusu ve tüm yüz botox bugünlerde Allahın emri zaten...
Göz kapakları alınmış gibi gözüküyor. Kaşlar kaldırılmış, Hande Erçel'in meşhur işlemi bisektomi de mevcut!
İp askı yaptırılmış, elmacık kemiği belirginleştirilmiş, nazolabial dolgu ve göz altı ışık dolgusu da bir güzel eklenmiş.
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