Bir Bu Eksikti: Tüm Fiyaskolarına Rağmen Wanda Nara'dan Kopamayan Icardi Toksikliğiyle Bakın Kime Benzetildi?
Bir Bu Eksikti: Tüm Fiyaskolarına Rağmen Wanda Nara'dan Kopamayan Icardi Toksikliğiyle Bakın Kime Benzetildi?
Senelerdir Wanda Nara'nın tüm gelgitlerine ve ihanetlerine büyük bir kararlılıkla göz yuman Icardi'nin toksik aşk anlayışı, geçmişte kalmış televizyon ünlülerinden birine benzetildi. L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açan ve dünya umurunda olmayan Wanda'nın yanında hala aşkını haykıran Icardi'nin Kısmetse Olur yarışmacısıyla karşılaştırması sosyal medya kullanıcılarını bir hayli güldürdü!
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Aylardır gündemi "boşanma" kararıyla meşgul eden fakat tüm bu süre zarfında binlerce kez gelgit yaşayan Wanda Nara ve Icardi'nin hikayesinin zor bela da olsa sonuna geldik hayırlısıyla.
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Pılısını pırtısını toplayıp Arjantin'e giden kendine bir de güzel hayat kuran Wanda, en son Icardi'yi de yanına davet edince işler düzelecek sanmıştık. Fakat birkaç gün önce asıl vurgun geldi, Wanda Nara Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle yeni aşkını cümle aleme duyurdu.
Canlı yayında öpüşen ve o andan bu yana da birçok fotoğraf ve video paylaşan L-Gante ve Wanda Nara, en son Icardi'yle mesajını ifşalamış, kendisine hala yalvaranının yıldız oyuncu olduğunu bile isteye vurgulamıştı hatırlarsanız.
Wanda'nın tüm fiyaskolarına rağmen aşktan gözü kör olmuş Icardi'nin toksik aşk anlayışı geçmişte kalsa da akıllardan silinmeyen bir televizyon ünlüsüne benzetildi...
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Elbette programda önce Emre'yle sonra da Batuhan'la aşk yaşayan, program sırasında eski sevgilisiyle görüntülenince "Ben Halil'e hayır diyemiyorum Seda abla" çıkışıyla meşhur Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen'den bahsediyoruz!
Bu fotoğraf ne zaman hangi ara çekilmiş bilmiyoruz ama buyurun gelin, Ayça ve Icardi'nin birbirinin tıpkısının aynısı "eski sevgili toksikliğine" gelen yorumlara beraber bakalım!👇
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