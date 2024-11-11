Bir Bu Eksikti: Tüm Fiyaskolarına Rağmen Wanda Nara'dan Kopamayan Icardi Toksikliğiyle Bakın Kime Benzetildi?

Senelerdir Wanda Nara'nın tüm gelgitlerine ve ihanetlerine büyük bir kararlılıkla göz yuman Icardi'nin toksik aşk anlayışı, geçmişte kalmış televizyon ünlülerinden birine benzetildi. L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açan ve dünya umurunda olmayan Wanda'nın yanında hala aşkını haykıran Icardi'nin Kısmetse Olur yarışmacısıyla karşılaştırması sosyal medya kullanıcılarını bir hayli güldürdü!