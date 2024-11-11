Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a Gözaltı Kararı: Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a Gözaltı Kararı: Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma suçlarından açılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le beraber 20 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Mali ve Ortaç'ın da içinde bulunduğu 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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Kumar denildiğinde ünlüler dünyasında hemen akla gelen iki isim olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın başı bu sefer yandı.
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Kumarda ciddi miktarda servet kaybettikleri bilinen ikili, geçtiğimiz aylarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarında oynamış, kumara teşvikleri sebebiyle büyük tepki çekmişti.
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le beraber 20 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şimdiye dek operasyonda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
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Emrullah Erdinç'in haberine göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyette değil, savcıya ifade verecek.
Kapısına gelen polisleri duymayan ve kapıyı 30 dakika sonra açan Serdar Ortaç gözaltında. Yasa dışı bahis reklamını övme suçundan gözaltına alınan Ortaç da Mehmet Ali Erbil gibi sağlık sorunları nedeniyle savcıya ifade verecek.
Gözaltına alınan isimler arasında 20 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz (@ibrahimyilmazofficial) 👇
2 milyon takipçisi bulunan fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçkar (@zorbye)👇
Sosyal medya fenomeni Sefa Caner Sarıçam (@arabamanya)👇
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı, yurda girdiğinde gözaltına alınacak.
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de aralarında olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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