Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a Gözaltı Kararı: Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma suçlarından açılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le beraber 20 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Mali ve Ortaç'ın da içinde bulunduğu 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.