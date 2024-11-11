Hızını Alamadı: Nilperi Şahinkaya'yla Aşk Dedikodusuna Canı Sıkılan Fırat Çelik'ten İkinci ve Sert Açıklama!

Emre Yusufi'yle yıllardır süren ilişkisinden daha yeni çıkan Nilperi'nin Gelin Takımı'nda beraber rol aldığı Fırat Çelik'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ortalık karıştırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Bebek'te bir mekanda görüntülenen Fırat Çelik, birkaç gündür gündemden düşmeyen Nilperi Şahinkaya'yla aşk dedikoduları hakkında ikinci bir açıklamada bulundu. Magazin gündemine sinirlenen Fırat Çelik'in canı nasıl sıkıldıysa oldukça sert ifadeler kullandı.