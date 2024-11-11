Hızını Alamadı: Nilperi Şahinkaya'yla Aşk Dedikodusuna Canı Sıkılan Fırat Çelik'ten İkinci ve Sert Açıklama!
Hızını Alamadı: Nilperi Şahinkaya'yla Aşk Dedikodusuna Canı Sıkılan Fırat Çelik'ten İkinci ve Sert Açıklama!
Emre Yusufi'yle yıllardır süren ilişkisinden daha yeni çıkan Nilperi'nin Gelin Takımı'nda beraber rol aldığı Fırat Çelik'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ortalık karıştırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Bebek'te bir mekanda görüntülenen Fırat Çelik, birkaç gündür gündemden düşmeyen Nilperi Şahinkaya'yla aşk dedikoduları hakkında ikinci bir açıklamada bulundu. Magazin gündemine sinirlenen Fırat Çelik'in canı nasıl sıkıldıysa oldukça sert ifadeler kullandı.
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Belki denk gelmişsinizdir geçtiğimiz günlerde, kulislerde yepyeni bir aşk dedikodusu dolanmaya başladı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Cemal karakterine hayat veren Fırat Çelik ile magazinin popüler ismi Nilperi Şahinkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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En son Gelin Takımı'nda beraber rol alan ikilinin sette yakınlaştığı ve Fırat Çelik'in Şahinkaya'nın oturduğu semtten tabiri caizse "çıkmadığı" da iddia edildi.
Akabinde Nilperi'den değil ama Fırat Çelik'ten bir açıklama gelmişti. Nilperi'yle aşk dedikodularını net bir dille yalanlayan Fırat Çelik, "Arkadaşlar kim böyle bir haber yaptı. Böyle bir şey yok. Çok büyük bir yalan" demişti.
Geçtiğimiz saatlerde, Bebek'teki bir mekânda görüntülenen Fırat Çelik'e yeniden aşk dedikoduları sorusu yöneltilince hızını alamadı kendisi.
Muhabirlere kızan Çelik, artık Nilperi'yle anılmaktan nasıl rahatsız olduysa, "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor, kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?" diyerek magazin gündemine sitem etti.
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