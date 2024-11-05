Fırat Çelik'ten 5 Yıllık İlişkisi Yeni Biten Nilperi Şahinkaya'yla Aşka Düştükleri İddiasına Net Açıklama!
Fırat Çelik'ten 5 Yıllık İlişkisi Yeni Biten Nilperi Şahinkaya'yla Aşka Düştükleri İddiasına Net Açıklama!
5 yıllık aşkı Emre Yusufi'yle 'kademeli olarak' ayrılan Nilperi Şahinkaya'nın rol arkadaşı Fırat Çelik'le yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü. Yakışıklı oyuncu haberlerin yayılmasından kısa süre sonra iddiaları sert şekilde yalanladı.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nilperi Şahinkaya kariyeri kadar özel hayatıyla ayyuka çıkmış ünlülerimizden biliyorsunuz.
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Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu bir süredir aşk hayatındaki sıkıntılarla gündeme geliyordu.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile 5 yıllık ilişkisini bitirmişti. İlk açıklamayı yapan Yusufi "Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" demişti.
İlk olarak "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor diyelim" diyen Şahinkaya'nın daha sonra "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani, kademeli kademeli, yavaş yavaş, Kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu Türkiye'ye sunacağım. Küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak" ifadelerini kullanması da epey dile düşmüştü.
Şahinkaya ile Yusufi'nin ayrılığının ardından bomba bir iddia daha patlamıştı. "Aramızda Kalmasın" programında güzel oyuncunun yepyeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.
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Şahinkaya'nın yeni filmi Gelin Takımı'ndaki rol arkadaşı Fırat Çelik'e gönlünü kaptırdığı dedikodusundan sonra açıklamalar gelmeye başladı.
İddiaların odağındaki Fırat Çelik'se konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Arkadaşlar kim böyle bir haber yaptı. Böyle bir şey yok. Çok büyük bir yalan" sözleriyle konuya nokta koydu.
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