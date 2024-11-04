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Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay ve Patili Dostu Oli'nin Yemek Sırası Halleri Kalbinizi Eritecek!

Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay ve Patili Dostu Oli'nin Yemek Sırası Halleri Kalbinizi Eritecek!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 01:10

Aslı Enver'in dünyalar güzeli kızı Elay gözlerimizden kalpler çıkarmaya devam ediyor! Ünlü oyucunun köpeği ve minik kızıyla yaptığı paylaşım yine ve yeniden tatlılık komasına soktu.

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Kavak Yelleri'ndeki "Mine" karakteriyle hayatımıza girdiği günden bu yana duru güzelliği, oyunculuğu ve samimiyetiyle gönül fetheden Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Berkin Gökbudak'la kurduğu aileyle magazin gündeminden düşmüyor!

Kavak Yelleri'ndeki "Mine" karakteriyle hayatımıza girdiği günden bu yana duru güzelliği, oyunculuğu ve samimiyetiyle gönül fetheden Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Berkin Gökbudak'la kurduğu aileyle magazin gündeminden düşmüyor!

Evliliğinden kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren ünlü oyuncu bir kız bebek beklediklerini açıklayarak pek çok kişinin heyecanını daha da katlamıştı.

Evliliğinden kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren ünlü oyuncu bir kız bebek beklediklerini açıklayarak pek çok kişinin heyecanını daha da katlamıştı.

Güzel oyuncu 4 Temmuz 2023 tarihinde kızı Elay'ı kucağına alarak anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu tattı.

Güzel oyuncu 4 Temmuz 2023 tarihinde kızı Elay'ı kucağına alarak anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu tattı.

Bebeğini 6. ayında bizlerle tanıştırmasından sonra Elay'ı sosyal medyasından eksik etmeyen Enver her paylaşımıyla gözlerden kalpler çıkarıyor desek yanlış olmaz.

Bebeğini 6. ayında bizlerle tanıştırmasından sonra Elay'ı sosyal medyasından eksik etmeyen Enver her paylaşımıyla gözlerden kalpler çıkarıyor desek yanlış olmaz.

Tıpkı annesi gibi güzel mi güzel olan sevimli Elay bu kez de ünlü oyuncunun patili dostlarından Oli'yle yan yana haliyle içimizi sıcacık etti.

Tıpkı annesi gibi güzel mi güzel olan sevimli Elay bu kez de ünlü oyuncunun patili dostlarından Oli'yle yan yana haliyle içimizi sıcacık etti.
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Aslı Enver yemek için sıraya giren Elay ve Oli'nin eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaştı. Elay'ın ikonik halleriyse görenlerin gözlerinden kalpler çıkarttı.

Aslı Enver yemek için sıraya giren Elay ve Oli'nin eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaştı. Elay'ın ikonik halleriyse görenlerin gözlerinden kalpler çıkarttı.

İşte o anlar...

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