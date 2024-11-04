Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı Öne Sürülen Fenomen Canan Çetin'den Açıklama!

Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın özel haberine göre; fenomen Canan Çetin'in, Fenerbahçe'nin yıldızlarından Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptığı öne sürüldü. Ortaya çıkan büyü detaylarının ardından eşi Volkan Çetin'in boşanma kararı aldığı söylenen Canan Çetin sessizliğini bozarak açıklama yaptı.