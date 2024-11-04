Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı Öne Sürülen Fenomen Canan Çetin'den Açıklama!
Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı Öne Sürülen Fenomen Canan Çetin'den Açıklama!
Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın özel haberine göre; fenomen Canan Çetin'in, Fenerbahçe'nin yıldızlarından Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptığı öne sürüldü. Ortaya çıkan büyü detaylarının ardından eşi Volkan Çetin'in boşanma kararı aldığı söylenen Canan Çetin sessizliğini bozarak açıklama yaptı.
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“Evli, mutlu, çocuklu” adıyla ortak bir Instagram hesabı açan Volkan Çetin ve Canan Çetin sosyal medyanın en dikkat çeken fenomen çiftlerindendi.
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'Türkiye'nin en fit, en hit ailesi' olarak adlandırılan Çetin çifti sosyal medyada "Mother&Father Of Hercules" adıyla birçok ülkeden takipçiye kavuşup beğeni toplamıştı.
Fenomen çift hakkında kısa sürede yayılan bir haber sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın özel haberine göre; her şey Volkan Çetin'in 13 yıllık hayat arkadaşının davranışlarından şüphelenmesiyle başladı.
Kendisiyle tartışan eşinin evde günlük notlarını tuttuğu bir defter bulan Volkan Çetin, şoke olduğu detayları bir bir fotoğrafladı. İddiaya göre, Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'le Canan Elvan'ın fotoğraflarının yan yana yapıştırıldığı defterde dualar ve manifestler yer alıyordu.
Yavuz Volkan Çetin bunların yanı sıra domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılabilen bir bağlama büyüsünün yazılmış olduğunu fark edip, “Ölümü en fazla 40 gün olmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor” şeklinde bir yazı bulunduğunu saptadı.
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Ürkütücü iddiaların odağındaki sosyal medya fenomeni Canan Çetin sosyal medyanın karışmasıyla birlikte açıklama yaptı.
İddiaları yalanlayan Canan Çetin "Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında ve haber mecralarında, şahsım ve özel hayatımla ilgili asılsız ve yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Dava sürecine girmemle birlikte şahsıma yönelik küçük düşürücü ve asılsız saldırıların ardı arkası kesilmemektedir" ifadelerini kullandı.
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