Fenomen Canan Çetin'in Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı İddia Edildi!
Fenomen Canan Çetin'in Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı İddia Edildi!
Instagram fenomeni Canan Çetin'in, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptığı iddia edildi. Defterde çıkan notlar sonrası eşi Volkan Çetin'in boşanmaya karar verdiği aktarıldı. (Murat Kaya - Patronlar Dünyası)
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Tadic'e aşık olduğu için büyü yaptırmaya karar verdiği iddia edildi.
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Kendisine ait olduğu ifade edilen defterde dualar ve ritüellerin yer aldığı görüldü.
Tadic ile fotoğrafını da bir sayfaya yapıştırmış.
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Volkan Çetin, boşanmak için mahkemeye gitti.
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