Fenomen Canan Çetin'in Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı İddia Edildi!

Volkan Çetin, aldatıldığını düşündüğü için Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 16 Ekim tarihinde Medeni Kanun’un 166. maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Dilekçesinde, 5 milyon lira manevi tazminat talep ederken, 4 ve 10 yaşındaki iki çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.