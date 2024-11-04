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Fenomen Canan Çetin'in Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı İddia Edildi!

Fenomen Canan Çetin'in Fenerbahçe'nin Yıldızı Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptığı İddia Edildi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.11.2024 - 20:46

Instagram fenomeni Canan Çetin'in, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptığı iddia edildi. Defterde çıkan notlar sonrası eşi Volkan Çetin'in boşanmaya karar verdiği aktarıldı. (Murat Kaya - Patronlar Dünyası)

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Tadic'e aşık olduğu için büyü yaptırmaya karar verdiği iddia edildi.

Tadic'e aşık olduğu için büyü yaptırmaya karar verdiği iddia edildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Canan Elvan Arslan'in eşi Volkan Çetin, 13 yıllık hayat arkadaşının davranışlarından şüphelendi. Şüphelerinin sonucunda ulaştığı bir defter her şeyi ortaya çıkardı.

Kendisine ait olduğu ifade edilen defterde dualar ve ritüellerin yer aldığı görüldü.

Kendisine ait olduğu ifade edilen defterde dualar ve ritüellerin yer aldığı görüldü.

“O  bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma’daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun” sözleri dikkat çekti.

Tadic ile fotoğrafını da bir sayfaya yapıştırmış.

Tadic ile fotoğrafını da bir sayfaya yapıştırmış.

Çetin'in defterde kendi fotoğrafı ile yıldız futbolcunun fotoğrafını bir araya getirdiği, altına da bir takım dualar ile “manifest” denilen büyü sözleri yazdığı fark edildi.

"40 gün önce ölmüş birini bul"

"40 gün önce ölmüş birini bul"

Domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğu saptandı.

Volkan Çetin, boşanmak için mahkemeye gitti.

Volkan Çetin, boşanmak için mahkemeye gitti.

Volkan Çetin, aldatıldığını düşündüğü için Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 16 Ekim tarihinde Medeni Kanun’un 166. maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Dilekçesinde, 5 milyon lira manevi tazminat talep ederken, 4 ve 10 yaşındaki iki çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

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