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Oğlunu Kucağına Almak İçin Hazırlık Yapan Pınar Deniz'in 31. Yaşına Özel İkonik Hamile Pastası!

Oğlunu Kucağına Almak İçin Hazırlık Yapan Pınar Deniz'in 31. Yaşına Özel İkonik Hamile Pastası!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.11.2024 - 23:54

Biricik aşkı Kaan Yıldırım'la nikah masasına oturan ve şimdilerde bebek bekleyen Pınar Deniz 31 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun ikonik pastası görenlerin yüzünü güldürdü.

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Kimilerinin "Kısa sürede ayrılırlar" diyerek ilişkilerine kısa ömür biçtiği Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırmıştı.

Kimilerinin "Kısa sürede ayrılırlar" diyerek ilişkilerine kısa ömür biçtiği Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırmıştı.

Yargı dizisindeki 'Ceylin' rolüyle olağanüstü bir performans sergileyerek gönüllere taht kuran ünlü oyuncudan nikahtan önce müjde gelmiş ve bebek beklediği öğrenilmişti.

Yargı dizisindeki 'Ceylin' rolüyle olağanüstü bir performans sergileyerek gönüllere taht kuran ünlü oyuncudan nikahtan önce müjde gelmiş ve bebek beklediği öğrenilmişti.

Özel hayatı, güzelliği, günden güne parlayan yıldızı, yükselen kariyeri derken her haliyle gözleri kamaştıran Pınar Deniz bugün 31. yaşını kutladı.

Özel hayatı, güzelliği, günden güne parlayan yıldızı, yükselen kariyeri derken her haliyle gözleri kamaştıran Pınar Deniz bugün 31. yaşını kutladı.

Güzel oyuncunun biricik eşi Kaan Yıldırım da, hayat arkadaşının bu özel gününde romantizm dolu bir gönderi paylaştı.

Güzel oyuncunun biricik eşi Kaan Yıldırım da, hayat arkadaşının bu özel gününde romantizm dolu bir gönderi paylaştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Oğlunu kucağına almak için hazırlık yapan anne adayı ünlü oyuncuya doğum günü için de tam bir 'hamiş' pastası yapıldı.

Oğlunu kucağına almak için hazırlık yapan anne adayı ünlü oyuncuya doğum günü için de tam bir 'hamiş' pastası yapıldı.
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Görenlerin yüzlerini gülümseten pastanın üzerinde hem Deniz'in küçüklüğüne ait pastalar hem de hamileliğinde en çok kullandığı cümleler yazıldı.

Görenlerin yüzlerini gülümseten pastanın üzerinde hem Deniz'in küçüklüğüne ait pastalar hem de hamileliğinde en çok kullandığı cümleler yazıldı.

Görenlere "Tam bir hamile pastası" dedirten eğlenceli kareler tabii ki büyük beğeni topladı.

Görenlere "Tam bir hamile pastası" dedirten eğlenceli kareler tabii ki büyük beğeni topladı.

Peki siz Pınar Deniz'in kız kardeşinin emeğiyle yapılan doğum günü pastasını nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

Peki siz Pınar Deniz'in kız kardeşinin emeğiyle yapılan doğum günü pastasını nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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