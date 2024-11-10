90'lara İstemiyorum Baba'yla Damga Vuran Rüya Ersavcı'dan 10 Kasım'a Özel Atatürk Ninnisi

90'lı yıllarda 'İstemiyorum Baba' şarkısıyla ses getiren Rüya Ersavcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel çıkardığı ninni ile gündeme geldi. Uzun senelerdir 'Ninnilerle Rüyalar' projesiyle hafızamıza kazınan tüm ninnileri bebeklerle buluşturan Ersavcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına saygıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan sevgi ve özlemle, Zübeyde Hanım'ın oğlunu uyutmak için söylediği sözlere dayanarak hazırlanan 'Ata'mızın Ninnisi'ni dinleyicisiyle buluşturdu.