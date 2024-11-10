Görüş Bildir
Haberler
Magazin
90'lara İstemiyorum Baba'yla Damga Vuran Rüya Ersavcı'dan 10 Kasım'a Özel Atatürk Ninnisi

90'lara İstemiyorum Baba'yla Damga Vuran Rüya Ersavcı'dan 10 Kasım'a Özel Atatürk Ninnisi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2024 - 09:31

90'lı yıllarda 'İstemiyorum Baba' şarkısıyla ses getiren Rüya Ersavcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel çıkardığı ninni ile gündeme geldi. Uzun senelerdir 'Ninnilerle Rüyalar' projesiyle hafızamıza kazınan tüm ninnileri bebeklerle buluşturan Ersavcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına saygıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan sevgi ve özlemle, Zübeyde Hanım'ın oğlunu uyutmak için söylediği sözlere dayanarak hazırlanan 'Ata'mızın Ninnisi'ni dinleyicisiyle buluşturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

90'lı yıllarda hayatımıza giren ve İstemiyorum Baba şarkısıyla döneme damga vuran Rüya Ersavcı, son yıllarda çıkardığı yeni single çalışmalarıyla gündeme geliyor.

90'lı yıllarda hayatımıza giren ve İstemiyorum Baba şarkısıyla döneme damga vuran Rüya Ersavcı, son yıllarda çıkardığı yeni single çalışmalarıyla gündeme geliyor.

En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "İstemiyorum" şarkısıyla dikkat çeken Ersavcı, kadın hakları mücadelesinin destekçisi olmuş, dinleyicilerine "İstemiyorum o kadın olmak, geceleri yolda tedirgin olmak" demişti.

En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "İstemiyorum" şarkısıyla dikkat çeken Ersavcı, kadın hakları mücadelesinin destekçisi olmuş, dinleyicilerine "İstemiyorum o kadın olmak, geceleri yolda tedirgin olmak" demişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzun yıllardır "Ninnilerle Rüyalar" projesiyle dillere pelesenk tüm ninnileri kendi yorumuyla bebeklerle buluşturan Rüya Ersavcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde de Ata'mızın anısına hazırladığı Atatürk Ninnisi ile gündemde.

Uzun yıllardır "Ninnilerle Rüyalar" projesiyle dillere pelesenk tüm ninnileri kendi yorumuyla bebeklerle buluşturan Rüya Ersavcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde de Ata'mızın anısına hazırladığı Atatürk Ninnisi ile gündemde.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına saygıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan sevgi ve özlemle hazırlanan özel ninni, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın küçük Mustafa’sını uyutmak için söylediği sözlerden yola çıkarak hazırlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına saygıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan sevgi ve özlemle hazırlanan özel ninni, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın küçük Mustafa’sını uyutmak için söylediği sözlerden yola çıkarak hazırlandı.

Bu özel ninninin kökeni Nüket Aşkın’ın Makbule Hanım'la Zübeyde Hanım'a ait mektup ve fotoğrafları derleyip 165 kaynak ve belge Makbule Hanım hakkında yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan “Makbule ye dayandırdığı ve ayrıca Hanım: Sırlarıyla Atatürk'ün Kız Kardeşi”ne dayanıyor.

Bu özel ninninin kökeni Nüket Aşkın’ın Makbule Hanım'la Zübeyde Hanım'a ait mektup ve fotoğrafları derleyip 165 kaynak ve belge Makbule Hanım hakkında yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan “Makbule ye dayandırdığı ve ayrıca Hanım: Sırlarıyla Atatürk'ün Kız Kardeşi”ne dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü uyutmak için söylediği ninninin sözleri ise şöyle;

Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü uyutmak için söylediği ninninin sözleri ise şöyle;

Ninni desem gözün süzer

Deste kirpiğin inci dizer

Senin baban gurbet gezer

Uyu yavruma ninni hu hu

Tanrının bir meleği

Uyu ey göz bebeği

Bütün ömrümün çiçeği

Uyu yavrum ninni huhu

Allar giyen geyin olur

Yeşil giyen emir olur

Ben emire dayanamam

Uyu yavrum ninni hu hu

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın