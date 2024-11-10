90'lara İstemiyorum Baba'yla Damga Vuran Rüya Ersavcı'dan 10 Kasım'a Özel Atatürk Ninnisi
90'lara İstemiyorum Baba'yla Damga Vuran Rüya Ersavcı'dan 10 Kasım'a Özel Atatürk Ninnisi
90'lı yıllarda 'İstemiyorum Baba' şarkısıyla ses getiren Rüya Ersavcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel çıkardığı ninni ile gündeme geldi. Uzun senelerdir 'Ninnilerle Rüyalar' projesiyle hafızamıza kazınan tüm ninnileri bebeklerle buluşturan Ersavcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına saygıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan sevgi ve özlemle, Zübeyde Hanım'ın oğlunu uyutmak için söylediği sözlere dayanarak hazırlanan 'Ata'mızın Ninnisi'ni dinleyicisiyle buluşturdu.
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90'lı yıllarda hayatımıza giren ve İstemiyorum Baba şarkısıyla döneme damga vuran Rüya Ersavcı, son yıllarda çıkardığı yeni single çalışmalarıyla gündeme geliyor.
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En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "İstemiyorum" şarkısıyla dikkat çeken Ersavcı, kadın hakları mücadelesinin destekçisi olmuş, dinleyicilerine "İstemiyorum o kadın olmak, geceleri yolda tedirgin olmak" demişti.
Uzun yıllardır "Ninnilerle Rüyalar" projesiyle dillere pelesenk tüm ninnileri kendi yorumuyla bebeklerle buluşturan Rüya Ersavcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde de Ata'mızın anısına hazırladığı Atatürk Ninnisi ile gündemde.
Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına saygıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan sevgi ve özlemle hazırlanan özel ninni, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın küçük Mustafa’sını uyutmak için söylediği sözlerden yola çıkarak hazırlandı.
Bu özel ninninin kökeni Nüket Aşkın’ın Makbule Hanım'la Zübeyde Hanım'a ait mektup ve fotoğrafları derleyip 165 kaynak ve belge Makbule Hanım hakkında yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan “Makbule ye dayandırdığı ve ayrıca Hanım: Sırlarıyla Atatürk'ün Kız Kardeşi”ne dayanıyor.
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Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü uyutmak için söylediği ninninin sözleri ise şöyle;
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