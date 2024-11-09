Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Çocukluğunda Sevdiği Börekten Son Kez İstediği Yemeğe, Atatürk'ün En Sevdiği Yiyecekler

Çocukluğunda Sevdiği Börekten Son Kez İstediği Yemeğe, Atatürk'ün En Sevdiği Yiyecekler

Atatürk
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 22:57

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Kendisini özlem, saygı ve minnetle anarken Ata'mızın özelliklerini bir kez daha merak etmeye başladık. Sevdiği türküleri, dansları, kitapları bildiğimiz Atatürk, peki yemekte neyi severdi? 

Atamız sofra adabına çok önem verirdi. Damak zevkine de pek düşkündü. Yemek seçmezdi fakat, sevdiği yemeklerin yeri de bir ayrıydı.

İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler 👇🏻

Sabah kahvaltısında çeşitlilikten yana değildi.

Sabah kahvaltısında çeşitlilikten yana değildi.

Gece geç saatlere kadar çalışan Atatürk, sabah kahvaltısında 2 yumurta ve beyaz peynir ile yapılan omleti tercih ederdi. Yanında çay, kahve tercih eden Atatürk, zaman zaman da soğuk ayran ve ekmek ile kahvaltı yapardı.

Çocukluğundan beri en sevdiği yemek ıspanak böreğiydi.

Çocukluğundan beri en sevdiği yemek ıspanak böreğiydi.
3.bp.blogspot.com

Selanik göçmeni olan Atatürk annesinin yaptığı ıspanak böreğini hep çok sevmişti.

Yağlı fasulyeyi lise yıllarından beri severdi.

Yağlı fasulyeyi lise yıllarından beri severdi.
galeri7.uludagsozluk.com

Yağlı fasulye olarak adlandırdığı kuru fasulye, Atatürk'ün en sevdiği yemekti. 1931-1935 yılları arasında aşçılığını yapan Halit Atay mutfaktan kuru fasulyenin eksik olmadığını belirtmiş. 

'İster Çankaya'da olsun, isterse Dolmabahçe'de, kuru fasulye yemeği yapardık. Hatta trenle yolculuk yaptığımız zamanlarda bile ilk yaptığımız yemek, kuru fasulyeydi'

Bir diğer sevdiği yemek ise karnıyarıktı, karnıyarığı pilavla karıştırmayı severdi.

Bir diğer sevdiği yemek ise karnıyarıktı, karnıyarığı pilavla karıştırmayı severdi.

Boğazına çok düşkün olmayan Mustafa Kemal çoğu zaman sofradan tam doymadan kalkardı. Bir diğer sevdiği yemek ise karnıyarıktı. Karnıyarık yemeğini pilav ile karıştırıp yerdi.

Bir çoğumuzun sevmediği bamya Atamızın favorilerindendi.

Bir çoğumuzun sevmediği bamya Atamızın favorilerindendi.

Günümüzde çoğunlukla burun kıvırılan bamyanın etli halini çok seven Atatürk, öğlen ve akşam yemeklerinde sofrada bu yemeğin de olmasını isterdi.

Kuşkonmaz da sevdiği yiyecekler arasındaydı.

Kuşkonmaz da sevdiği yiyecekler arasındaydı.

Atatürk, özellikle kuşkonmazın haşlanmış halini deneyip beğendiğini dile getirmişti.

İş konuşmaları esnasında alkole yer vermezdi.

İş konuşmaları esnasında alkole yer vermezdi.

Alkolü akşam sofralarında tercih eden Atatürk, iş görüşmeleri esnasında alkole yer vermezdi. Onun yerine, iş görüşmelerinde tercih ettiği içecek kahveydi.

Atatürk'ün en sevdiği meze fava, içki ise rakıydı.

Atatürk'ün en sevdiği meze fava, içki ise rakıydı.

Atatürk akşam sofralarına çok önem verirdi. Sıklıkla misafir ağırlayan Mustafa Kemal masa düzeninden, çatal bıçaklara kadar her şeye dikkat ederdi. 

Akşam sofralarında alkol alan Atatürk, daha çok rakı ve bira içmeyi severdi. En sevdiği meze de bakla ezmesi olan favaydı.

Atatürk kahvesini orta şekerli içerdi.

Atatürk kahvesini orta şekerli içerdi.

İş konuşmalarında alkol tercih etmeyen Ata, orta şekerli bir kahve içmeyi isterdi.

Öğlen yemeklerinde daha çok ayran ve limonata içmeyi tercih ediyordu. 

İkindi zamanında ise ayran içerdi.

Gittiği birçok şehirde ikram edilen yiyecekleri zevkle yerdi.

Gittiği birçok şehirde ikram edilen yiyecekleri zevkle yerdi.

Gittiği yörelerin yemeklerini tatmayı çok seven Atatürk, getirilen ikramları büyük bir zevkle yerdi.

Tatlı ile pek arası yoktu.

Tatlı ile pek arası yoktu.

Tatlıyı pek sevmeyen Atatürk, canı tatlı çektiğinde gül reçeli yerdi. Zaman zaman da irmik helvası yerdi.

En son isteği ise enginardı...

En son isteği ise enginardı...

Hastalığının son günlerinde canı enginar çekti. O dönemde İstanbul'da bulunmadığı için Hatay'dan enginar getirilse de Atamız yeme şansı bulamadı.

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1628
1424
618
38
31
29
8