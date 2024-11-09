Çocukluğunda Sevdiği Börekten Son Kez İstediği Yemeğe, Atatürk'ün En Sevdiği Yiyecekler

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Kendisini özlem, saygı ve minnetle anarken Ata'mızın özelliklerini bir kez daha merak etmeye başladık. Sevdiği türküleri, dansları, kitapları bildiğimiz Atatürk, peki yemekte neyi severdi?

Atamız sofra adabına çok önem verirdi. Damak zevkine de pek düşkündü. Yemek seçmezdi fakat, sevdiği yemeklerin yeri de bir ayrıydı.

İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler 👇🏻