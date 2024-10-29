Atatürk'ün Sözleri! Mustafa Kemal Atatürk'ün Vizyon Sahibi Olduğunu Gösteren Birbirinden Anlamlı Sözleri
Atatürk'ün Sözleri! Mustafa Kemal Atatürk'ün Vizyon Sahibi Olduğunu Gösteren Birbirinden Anlamlı Sözleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerek geçmişe gerek geleceğe yönelik sözleri her daim güncelliğini koruyor. Her söylediği söz, hâlâ anlam ve değer taşıyor. Atamızın, anlamlı, ufuk açıcı, vizyon sahibi ve Cumhuriyetimizin 101. yılında da güncelliğini koruyan sözleri; bizlere yol göstermeye devam ediyor. Atamızın bize miras bıraktığı sözleri bir kez daha hatırlamanın ise tam zamanı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
İşte tekrar tekrar okumamız ve feyz almamız gereken Atatürk'ün 22 önemli sözü...
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1. "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz"
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2. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
3. "Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
4. "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
5. "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
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6. "Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmağa hazırız."
7. "Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir."
8. "Büyük şeyleri büyük milletler yapar."
9. "Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."
10. "Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur."
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11. "Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lazımdır. "
12. "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."
13. "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."
14. "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
15. "Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir."
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16. "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
17. "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir."
18. "Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir."
19. "Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz."
20. "Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."
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21. "Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım."
22. "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."
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