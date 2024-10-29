Atatürk'ün Sözleri! Mustafa Kemal Atatürk'ün Vizyon Sahibi Olduğunu Gösteren Birbirinden Anlamlı Sözleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerek geçmişe gerek geleceğe yönelik sözleri her daim güncelliğini koruyor. Her söylediği söz, hâlâ anlam ve değer taşıyor. Atamızın, anlamlı, ufuk açıcı, vizyon sahibi ve Cumhuriyetimizin 101. yılında da güncelliğini koruyan sözleri; bizlere yol göstermeye devam ediyor. Atamızın bize miras bıraktığı sözleri bir kez daha hatırlamanın ise tam zamanı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

İşte tekrar tekrar okumamız ve feyz almamız gereken Atatürk'ün 22 önemli sözü...