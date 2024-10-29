Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Kitap , Tarih
Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlı Kuruluş Mücadelesini Anlatan 10 Kitap! İşte Tarih Böyle Yazıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlı Kuruluş Mücadelesini Anlatan 10 Kitap! İşte Tarih Böyle Yazıldı

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Atatürk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 14:19

Cumhuriyetimizin 101. yılında, ülkemizin şanlı tarihine şahitlik etmek ve anlamak için okuyabileceğiniz onlarca kitap arasından kısa bir liste oluşturduk. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatan, Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet zaferini ele alan kitaplarla geçmişe de geleceğe de bakış açınız değişebilir! 

İşte, sizin için seçtiğimiz Cumhuriyeti anlatan kitaplar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk

1. Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk

Şüphesiz ki ilk sırada her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının okuması gereken yegane kitap 'Nutuk' yer alıyor! Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminde çıkan bu ölümsüz eser, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dair en önemli kaynaktır. 

İlk kez 1927 yılında basılan Nutuk, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlar ve 1927 yılına kadar süren Milli Mücadeleyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş alamalarını konu alır.

2. Çankaya - Falih Rıfkı Atay

2. Çankaya - Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay'ın 1968 yılında yayımlanan 'Çankaya' adlı eseri ise Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamına ve Cumhuriyet'in kuruluşuna yakından tanıklık eden yazarın hatıralarını içermektedir. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Atatürk'ün yanında bulunan Atay, yalnızca Cumhuriyet'in şanlı kuruluş tarihine değil Atatürk'ün özel hayatına da ışık tutmaktadır.

3. Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

3. Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar'ın 'Ateşten Gömlek' adlı eseri ise 1922 yılında Kurtuluş Savaşı devam ederken yayımlanmıştır. Savaşta iki bacağını kaybeden ve kafasından vurulan Peyami'nin hastane anılarını içerir. Adıvar'ın eseri, Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk roman olarak bilinmektedir. 

Ateşten Gömlek, bu sayede; Vurun Kahpeye (Halide Edip Adıvar), Ankara (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) ve Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) adlı 'Kurtuluş Savaşı' anılarının anlatıldığı eserlerin öncüsü olmuştur.

4. Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 'Sodom ve Gomore' adlı romanında, milletimizin Kurtuluş Savaşı mücadelesi sırasında işgal altındaki İstanbul'da yaşayan bir zümrenin ilişkilerini, ahlakanı ve toplum değerlerini sorgular.

5. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler - Afet İnan

5. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler - Afet İnan

Tarihçi, sosyolog ve akademisyen Afet İnan, Atatürk'ün manevi kızıdır. İnan, 1950 yılında Atatürk'ün hayatının son 13 yılında ona her zamankinden yakın olmuş ve Milli Mücadele'nin kıymetli tanıklarından biri olmuştur. 

Afet İnan'ın 'Atatürk Hakkında hatıralar ve Belgeler' adlı eserinde ise Atatürk'ten bizzat dinlediği anılar ve yaşadıkları yer almaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Zeytindağı - Falih Rıfkı Atay

6. Zeytindağı - Falih Rıfkı Atay

Birinci Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katılan Falih Rıfkı Atay'ın anıları ve izlenimlerinden oluşan 'Zeytindağı', Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye'nin ilk günlerine kadar ki zaman dilimini anlatmaktadır. Cemal Paşa'nın karagahında yani Zeytindağı'nda görev yapan Atay, İttihat ve Terakki Cemiyetinden, Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa gibi tarihe iz bırakan isimlerden de söz etmiştir.

7. Allah’ın Süngüleri “Reis Paşa” - Attila İlhan

7. Allah’ın Süngüleri “Reis Paşa” - Attila İlhan

Atilla İlhan'ın 2004 yılında yayımlanan romanı Allah’ın Süngüleri “Reis Paşa” ise Aynanın İçindekiler dizisinin altınca romanıdır. Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli günlerini konu alan eserde, Kuva-yi Milliye'nin İzmir'e girişi ve Trakya'nın geri alınması konu edilmektedir. 

1920'de Anadolu'ya gelen Admir Paşa'yla birlikte milletvekilleri Ankara'ya toplanır ve yurdun dört bi yanında direnişin ateşi harlar. Fakat bu dönemde bitmek bilmeyen kışkırtma ve ayaklanmalar ile Allah'ın Süngüleri bu direnişin öyküsü ve kahramanlık hikayesini anlatır.

8. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi - Erik Jan Zürcher

8. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi - Erik Jan Zürcher

Erik Jan Zürcher'in kaleme aldığı 'Modernleşen Türkiye'nin Tarihi', 1800'lerden günümüze ışık tutmaktadır. Eser, III. Selim'den Prof. Zürcher'in tanımı ile 'Üçüncü Cumhuriyet'e' kadar geçen süreci ele almaktadır. 

'Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Türkiye Bölümü' başkanlığı da yapan Prof. Zürcher, eserinde tarihimizi kapsamlı, derin ve dolambaçsız bir şekilde dile getirmiştir. Siyasi olayların dışında, toplumsal konuları, ekonomiyi ve düşünce akımlarını da büyük bir dikkatle ele almıştır.

9. Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı – İlber Ortaylı – İsmail Küçükkaya

9. Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı – İlber Ortaylı – İsmail Küçükkaya

Tarihçi yazar İlber Ortaylı ile gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın birlikte kaleme aldığı 'Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı' adlı eser ise 1923'ten 2023'e kadarki süreci ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

10. Cumhuriyet’in 100 Günü – İnkılabın Ayak Sesleri – Emrah Safa Gürkan

10. Cumhuriyet’in 100 Günü – İnkılabın Ayak Sesleri – Emrah Safa Gürkan

Tarihçi yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan'ın 2023 yılında basılan 'Cumhuriyet’in 100 Günü İnkılabın Ayak Sesleri' adlı eseri, Gürkan'ın deyişiyle; Kurutuş Savaşı'nın siyah beyazlarından grilere geçişi anlatır. 

Büyük bir liderin öncülüğünde, toplumumuzun her yaştan kesiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni var etme mücadelesini, 'mucize'sini anlatmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın