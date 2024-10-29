Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlı Kuruluş Mücadelesini Anlatan 10 Kitap! İşte Tarih Böyle Yazıldı

Atilla İlhan'ın 2004 yılında yayımlanan romanı Allah’ın Süngüleri “Reis Paşa” ise Aynanın İçindekiler dizisinin altınca romanıdır. Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli günlerini konu alan eserde, Kuva-yi Milliye'nin İzmir'e girişi ve Trakya'nın geri alınması konu edilmektedir.

1920'de Anadolu'ya gelen Admir Paşa'yla birlikte milletvekilleri Ankara'ya toplanır ve yurdun dört bi yanında direnişin ateşi harlar. Fakat bu dönemde bitmek bilmeyen kışkırtma ve ayaklanmalar ile Allah'ın Süngüleri bu direnişin öyküsü ve kahramanlık hikayesini anlatır.