Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlı Kuruluş Mücadelesini Anlatan 10 Kitap! İşte Tarih Böyle Yazıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin Şanlı Kuruluş Mücadelesini Anlatan 10 Kitap! İşte Tarih Böyle Yazıldı
Cumhuriyetimizin 101. yılında, ülkemizin şanlı tarihine şahitlik etmek ve anlamak için okuyabileceğiniz onlarca kitap arasından kısa bir liste oluşturduk. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatan, Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet zaferini ele alan kitaplarla geçmişe de geleceğe de bakış açınız değişebilir!
İşte, sizin için seçtiğimiz Cumhuriyeti anlatan kitaplar...
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1. Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk
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2. Çankaya - Falih Rıfkı Atay
3. Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
4. Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
5. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler - Afet İnan
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6. Zeytindağı - Falih Rıfkı Atay
7. Allah’ın Süngüleri “Reis Paşa” - Attila İlhan
8. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi - Erik Jan Zürcher
9. Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı – İlber Ortaylı – İsmail Küçükkaya
10. Cumhuriyet’in 100 Günü – İnkılabın Ayak Sesleri – Emrah Safa Gürkan
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