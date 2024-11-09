10 Kasım Mesajları ve Sözleri 2024: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne Özel En Güzel Mesajlar
10 Kasım Mesajları ve Sözleri 2024: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne Özel En Güzel Mesajlar
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 86. yılında saygı, sevgi, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Ata'mız kalbimizde yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet eden Ulu Önder'in vefatının yıldönümünde, bu vatanınn evlatları olarak bizler de üzüntümüzü, minnettarlığımızı paylaşımlarla bir kez daha dile getiriyoruz.
İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri, mesajları ve Atatürk için yazılmış en güzel ve anlamlı sözler.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde anıyoruz.
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajları
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