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10 Kasım Mesajları ve Sözleri 2024: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne Özel En Güzel Mesajlar

10 Kasım Mesajları ve Sözleri 2024: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne Özel En Güzel Mesajlar

Atatürk
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 09:14

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 86. yılında saygı, sevgi, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Ata'mız kalbimizde yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet eden Ulu Önder'in vefatının yıldönümünde, bu vatanınn evlatları olarak bizler de  üzüntümüzü, minnettarlığımızı paylaşımlarla bir kez daha dile getiriyoruz. 

İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri, mesajları ve Atatürk için yazılmış en güzel ve anlamlı sözler.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde anıyoruz.

10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılan Atatürk, her 10 Kasım’da yurt genelinde anılıyor. Bizler için yaptığı fedakarlıklar, yeniden hatırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yummuştu. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu sene de tam saat 9’u 5 geçe sirenler çalacak ve Atatürk için saygı duruşunda bulunacağız. 

Ayrıca Atatürk'e olan minnet borcumuzu, yaptığımız paylaşımlarla göstermek de mümkün...

10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajları

10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajları

  • Aramızdan ayrılışının 86. yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz. Daima bizimlesin Atam.

  • Öldüğüm zaman Atama en yakın yere gömsünler. Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

  • 10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk'ün huzurunda.

  • Gideli 86 yıl oldu. Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

  • 10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk”sün…

Atatürk İçin Söylenmiş En Güzel Sözler

Atatürk İçin Söylenmiş En Güzel Sözler

  • Her fani gibi 86 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır.

  • Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

  • Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

  • Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu.

En Güzel 10 Kasım Sözleri

En Güzel 10 Kasım Sözleri

  • Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

  • Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

  • Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

  • Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

10 Kasım Anlamlı Mesajlar 2024

10 Kasım Anlamlı Mesajlar 2024

  • Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

  • Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında, güneş doğmuyor, hava kararık sokaklar ıssız… Cumhuriyet ağlıyor!

  • Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

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10 Kasım Mesajları

10 Kasım Mesajları

  • Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

  • Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

  • Kurmuş olduğun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti' ni ebediyete kadar yaşatacağımızı, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olacağımızı bir kez ifade eder, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyeye getireceğimize manevi huzurunda söz veririz.

10 Kasım ile İlgili Güzel Sözler

10 Kasım ile İlgili Güzel Sözler

  • Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

  • Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

  • Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük Atatürk! Sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın.

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