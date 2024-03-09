90'larda 'İstemiyorum Baba' Şarkısıyla İsyan Eden Rüya Ersavcı 8 Mart'ta Tüm Kadınların Sesi Oldu!
90'larda 'İstemiyorum Baba' Şarkısıyla İsyan Eden Rüya Ersavcı 8 Mart'ta Tüm Kadınların Sesi Oldu!
'İstemiyorum Baba' parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran Rüya Ersavcı seslendirdiği her parçasıyla gönülleri fethetmeyi başarmış bir sanatçı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı 8 Mart'ta çıkardığı 'İstemiyorum' adlı single ile tüm kadınların sesi oldu!
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90'lı yıllarda yaşayanlar bilirler ki, o dönemlerde her şey çok daha güzel ve özeldi. Bunların başında da hiç şüphesiz ki her kelimesinde anlam yatan şarkılar geliyor.
Dönemin en kıymetli isimlerinden bir tanesi de Rüya Ersavcı'ydı. O zamanlara şarkıları ve sunuculuk kimliğiyle damga vuran Ersavcı, "İstemiyorum Baba" şarkısıyla hafızalarımıza kazındı.
"Kal Biraz" adlı ilk parçasını 1986 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan ünlü sanatçı 11 şarkıdan oluşan "Hep Sıfır" isimli ilk kaset albümünü de 1989'da piyasaya sürmüştü.
Rüya Ersavcı, Eurovision Türkiye Elemeleri Final yarışmalarında da adından söz ettirerek, "Keloğlan", "Hep Sıfır" ve "Çaresi Yok Sensizliğin" gibi parçaları seslendirerek gönüllere taht kurmuştu.
Yalnızca şarkıcılık değil sunuculuk kimiliğiyle de öne çıkan Ersavcı, 80'li yılların sonunda kendisine gelen bir teklif üzerine Show TV'de yayınlanan ve dönemin ünlü izdivaç programı "Saklambaç"ı sunmuştu.
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Müzik dünyasındaki başarılarını devam ettiren ünlü sanatçı son dönemlerde çıkardığı yeni single çalışmalarıyla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz yıllarda parçalarını sevenleriyle buluşturan Rüya Ersavcı "Rüyalarda", "Adı Aşk Ya", "İki Kelime", "Peri Masalı" ve "Kim Tutar" adlı şarkılarıyla müzik listelerine yeniden giriş yaptı.
Rüya Ersavcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde piyasaya sürdüğü son single çalışması "İstemiyorum" ile yeniden ortalığı kasıp kavurdu.
Söz ve müziği Sezgin İnceel aranje, miks ve mastering işlemlerinde ise Altay Ekren imzası taşıyan şarkı pek çok kadının sesi oldu!
Kadın hakları mücadelesinin destekçisi olan "İstemiyorum" şarkısında geçen "İstemiyorum o kadın olmak. Geceleri yolda tedirgin olmak. İstemiyorum durdurulmak. Sana yalvarmak" sözleri de duygularımıza tercüman oldu.
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Yine ve yeniden dikkatleri üzerine çeken bir çalışmayla gündeme gelen Rüya Ersavcı'nın "İstemiyorum" şarkısını da buradan dinleyebilirsiniz:
Rüya Ersavcı'nın dinlerken tüylerimizi diken diken eden ve içinde anlamlı mesajların yattığı şarkısı büyük beğeni topladı!
Hadi gelin, sosyal medyadan gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım! 👇
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