90'larda 'İstemiyorum Baba' Şarkısıyla İsyan Eden Rüya Ersavcı 8 Mart'ta Tüm Kadınların Sesi Oldu!

'İstemiyorum Baba' parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran Rüya Ersavcı seslendirdiği her parçasıyla gönülleri fethetmeyi başarmış bir sanatçı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı 8 Mart'ta çıkardığı 'İstemiyorum' adlı single ile tüm kadınların sesi oldu!