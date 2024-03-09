Kızını Kucağına Almak İçin Gün Sayan Burcu Biricik'in Kırmızılar İçindeki Hamilelik Pozları Mest Etti
Kızını Kucağına Almak İçin Gün Sayan Burcu Biricik'in Kırmızılar İçindeki Hamilelik Pozları Mest Etti
Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Burcu Biricik anne olmak için geri sayım yapıyor. 8 Mart kapsamında düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncunun eşiyle beraber verdiği hamile pozları gönülleri fethettti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Boncuk" karakterinden sonra Camdaki Kız'da "Nalan"a hayat veren Burcu Biricik oyunculuk performansıyla herkesi etkilemeyi başardı.
Yer aldığı her yapımla beraber kariyerini biraz daha zirveye taşıyan ünlü oyuncu güzelliği ve yetenekleriyle geniş bir kitlenin gönlünü fethetmiş durumda.
Duru bir güzelliğe sahip olan Burcu Biricik kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının gözbebeği oldu.
Aşk hayatına da gıptayla baktığımız güzel oyuncu, uzun zamandır beraber olduğu reklamcı sevgilisi Emre Yetkin’le 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
Romantik ilişkileriyle adeta düşman çatlatmaya yemin etmişçesine paylaşımlarla bulunan çiftimiz geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Habertürk'ten Çetin Kan, başarılı oyuncunun 3,5 aylık hamile olduğunu duyurmuştu. Biricik, bebek haberinden sonra ilk kez Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunmuştu.
Bebeğinin cinsiyetini "kızımız geliyor" diyerek ilan eden Burcu Biricik isim belli mi sorularını duyunca da tatlı kaçamak cevaplar vermişti.
Sevenlerini mutluluğa boğan bebek haberinden sonra hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor.
Katıldığı etkinliklerde tüm gözleri üzerine çekmeye başaran Burcu Biricik 8 Mart Kadınlar Günü'nde Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliği için podyumda boy gösterdi.
Kıpkırmızı, uzun ve görenleri hayran bırakan cinsten elbise giyen Burcu geceye damgasını bir vurdu, pir vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hele ki Emre Yetkin'in eşi Burcu Biricik'le olan romantik ve tatlı kareleri gözlerden kalpler çıkarttı diyebiliriz.
Kızını kucağına almak için artık gün sayan Burcu Biricik'in hamiş pozlarına gelen yorumları beraber görelim mi?
Biricik'e hem ünlü isimlerden hem de sosyal medyadaki takipçilerinden adeta beğeni yağmuru geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Burcu Biricik'in elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz, beğendiniz mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda