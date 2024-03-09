Kızını Kucağına Almak İçin Gün Sayan Burcu Biricik'in Kırmızılar İçindeki Hamilelik Pozları Mest Etti

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Burcu Biricik anne olmak için geri sayım yapıyor. 8 Mart kapsamında düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncunun eşiyle beraber verdiği hamile pozları gönülleri fethettti.