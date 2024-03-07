Fransa'dan Sonra Hindistan'a Giden Hande Erçel Müstakbel Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dekolte Uyarısı mı Aldı?

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi, oyunculuk yetenekleri, yeniden üniversiteye dönüşü, Sabancı ailesine girme çabası olarak değerlendirilen tavırları... Attığı her adımla gündeme gelen Hande Erçel Fransa'dan döndükten kısa süre sonra soluğu davet edildiği Hindistan'da aldı. İki ülkedeki giyim tarzı çok başka olan Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan dekolte uyarısı aldığı iddiaları yine ortalığı hareketlendirdi!