Fransa'dan Sonra Hindistan'a Giden Hande Erçel Müstakbel Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dekolte Uyarısı mı Aldı?
Fransa'dan Sonra Hindistan'a Giden Hande Erçel Müstakbel Kaynanası Arzu Sabancı'dan Dekolte Uyarısı mı Aldı?
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2sA1e...
Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi, oyunculuk yetenekleri, yeniden üniversiteye dönüşü, Sabancı ailesine girme çabası olarak değerlendirilen tavırları... Attığı her adımla gündeme gelen Hande Erçel Fransa'dan döndükten kısa süre sonra soluğu davet edildiği Hindistan'da aldı. İki ülkedeki giyim tarzı çok başka olan Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan dekolte uyarısı aldığı iddiaları yine ortalığı hareketlendirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yetersiz" bulunan oyunculuğu yüzünden linçlenmekten bir an olsun kurtulamayan Hande Erçel gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancılar'ın karizmatik oğulları Hakan Sabancı'yla dopdolu bir aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Erçel dünya turuna devam ediyor.
Paris'te katıldığı defilede "manken mi olsa" dedirten havasıyla boy gösteren ünlü oyuncu Türkiye'ye döndükten kısa süre sonra yine yurt dışına çıktı.
Kendisi Asya'nın en büyük medya ve eğlence sektörü etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen FICCI FRAMES 2024'e onur konuğu olarak çağırıldı.
Oyunculuk hakkında konuşmak için özel olarak davet edilen Hande Erçel, Hindustan Times’a da özel röportaj verdi. Konuşurken Bollywood’un hayranlığını dile getiren Erçel, “Birlikte çalışmak istediğim isimlerden bazıları Hrithik Roshan ve Deepika Padukone” açıklamasını yapmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Davette konuşmacı olarak yer alan Hande Erçel'in Hindistan paylaşımları da epey ilgi gördü desek yeridir.
Söylemezsem Olmaz masasında yine ve yeniden Hande Erçel'e büyük parantez açıldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir sorun yaşanmıştı. Bu siber saldırıdan etkilenen Erçel'in 30 milyon takipçisi bir anda yok oldu. Yağmur Çevik konuyla ilgili "Instagram çökünce Hande'nin takipçisi bir gitti-geldi. Bu aslında olan bir şey" ifadesini kullandı.
Yorumcular Arto ise konuyu ünlü oyuncunun Hindistan'a gitmesine getirdi. "Hande Erçel'in çok dikkat etmesini öngörüyorum" diyen Arto, Hindistan'a giden turist bir kadının uğradığı toplu cinsel saldırıyı hatırlattı.
Arto "Çok dikkat etsin mutlaka. Giyimine dikkat etsin. Her an her şey olabilir, çok sağlıklı değil bölge olarak çünkü" ifadelerini de ekledi.
Arto'ya "dikkat ediyor zaten" diyerek cevap veren Yağmur Çevik "Bir story girdim. Oradaki adamlarla fotoğraf çektiriyor. Hande'yi görseniz put gibi! Kadın bile gergin yani ortamda" diyerek bu videoyu paylaştı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Erçel'in Mumbai'deki fotoğraf çekimindeki kombinini yorumlayan Hande Sarıoğlu ise "Gayet spor giyinmiş baktığımızda. Bir kot giymiş bir de kot ceket. Dekoltesi de yok" derken söze giren Arto "Halbuki Paris Moda Haftası'ndaki gibi giyinebilirdi" demesi elbette dikkatlerden kaçmadı.
Bilmeyenler için hatırlatalım; dünyaca ünlü bir markanın defilesi için özel davet alan Hande Erçel'in Fransa kombini çok konuşulmuştu. Derin göğüs dekoltesi bulunan mini tulumu ortalığı kasıp kavurmuştu.
Sözlerine "Daha üç gün önce Paris Moda Haftası'ndaki dekoltesiyle gündeme taşımıştık" diyerek devam eden Sarıoğlu'nun "Demiştiniz ki, 'kayınvalidesi Arzu Sabancı ve Sabancılar'a bu görüntüsüyle gelin olabilecek mi?' Sizce değişim Hindistan'a ayak uydurmak için mi yoksa bir uyarı mı aldı?" diye sordu.
"Hindistan'a ayak uydurmak için" diyen Çevik de açıklamalarına şöyle devam etti: "Çünkü Hande Erçel oradan post attı. Oradaki akışını paylaştı"
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisi başladığından beri sosyal medya mesajları veriliyor aslında. Mesela ünlü ikili seri fotoğraf paylaşımlarında birbirlerini her zaman yedinci sıraya koyuyor. Bu konuya değinen Çevik, "Hande o seride yedinci sıraya maymun görseli koydu. Yedideki sır ne? Astrolojik açıdan yedinin önemi var. Yedi mucize ve aşk demektir. Hande bu sefer yediye maymun koydu. Burada bir işaret var" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"İşaret var ama kime? Ben artık geriliyorum. Hem Arzu Hanım'ın hem de Hande'nin storylerinden geriliyorum" ifadesini kullanan Çevik'in sözünü kesen ise Arto oldu.
Arto'nun "Arzu Sabancı'yı herhalde 'maymun' yerine koyup yedinci sıraya koymadı. Onu demek istemiyorsun" çıkışına karşılık Çevik de "Estağfirullah tabii ki ama bir mesaj var gibi geldi" diyerek cevap verdi.
Hande Erçel'in defile kıyafeti için "seksenliği bile ayağa kaldırır" ifadesiyle olay yaratan Arto'nun bu sefer de genç oyuncunun kot giymiş haline takılıp "Hande Erçel şimdi Arzu Sabancı'nın gelini olabilecek pozisyona gelmiş, bu okey" diyerek öne çıktı.
O sırada söze giren Yağmur Çevik "Hande Erçel bu kıyafeti giydiğinde, herkes her markanın kıyafetini giyebilir ama o vizyonu katamaz" diyerek Arzu Sabancı'nın attığı ve pek çok kişinin imalı bulduğu paylaşımı hatırlattı
Masada son konuşulan şey ise Hande Erçel'in anca Hindistan tarzıyla Arzu Sabancı'ya ve Sabancı ailesine gelin olabileceği oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın