Paris'te Derin Dekolteli Elbise Giyen Hande Erçel'e "Seksenliği Bile Ayağa Kaldırır" Diyen Arto "Pes" Dedirtti
Paris'te Derin Dekolteli Elbise Giyen Hande Erçel'e "Seksenliği Bile Ayağa Kaldırır" Diyen Arto "Pes" Dedirtti
Sabacı ailesine gelin gitmek için kolları sıvadığı konuşulan Hande Erçel magazin dünyasının gözde ismi oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam Paris Moda Haftası'nda düzenelenen Balmain defilesinde giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu.
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Şu sıralar magazin kuşağının yegane isimlerinden birine dönüşen Hande Erçel, oyunculuğu yüzünden aldığı ağır eleştirilerle dikkat çekiyordu.
Ki Hande'nin haberlerini yakından takip edenler bilecektir ki, kendisi haftalardır kariyeriyle değil özel hayatı daha doğrusu aşk hayatıyla manşetlerde!
Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın çapkın oğulları Hakan Sabancı'yla aşk yaşan Hande Erçel'in ilişkisi hakkında sayısız haber çıktı. Kimilerinin en fazla 2 ya da 3 ay müddet biçtiği ikilinin aşkı 1.5 yıldır devam ediyor.
Sosyal medya hesabından "oyuncu" ifadesini ve oynadığı dizilerin fotoğraflarını kaldırarak dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, ülkenin önde gelen ailesi Sabancılar'a gelin girmek için çok çalışıyor gibi duruyor!
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dönüş yaparak üniversite eğitimini de bitirmeye ant içti ünlü isim.
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Dila Tarkan'ın gecesinde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla bir araya geldiğine şahit olduğumuz ünlü oyuncu son olarak da Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.
Dünya ünlü Balmain markasının defilesinde boy gösteren Hande Erçel yurt dışında da tüm dikkatleri üzerine topladı diyebiliriz.
Tabii bu konu Söylemezsem Olmaz'da da işlendi. Arto'nun "olaysın aşkım" dedikten sonra "İyice Sabancılar'a gelin olamacaksın, haberin olsun" demesi epey dikkat çekti. "Türk kadınıyla gurur duyuyorum" diyen Arto, Hande'nin "ateş ediyor" dediği Hande'nin elbisesi için "seksenliği bile ayağa kaldırır demesi" olay oldu.
Hande Sarıoğlu'nun "hakkı verilmeli" demesi üzerine söze giren Yağmur Çevik de "Hakan Sabancı hakkını versin" dedi. Bunun üzerine de Arto'dan "Hakan Sabancı da hakkını veriyor kanka" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında da "Arzu Sabancı hiç hakkını vermiyor. Bundan sonra kesin ayrılırlar. Hayatta gelin olamaz, dekoltesinden dolayı" dedi.
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Erçel hakkında yapılan zorbalıklara ve evlenme baskısı hakkında da pek çok ifade kullanıldı. Sunuculardan Hande ve Yağmur bu konuda ünlü oyuncuyu takdir etti.
Hande Erçel'in eski ve yeni halleri de konuşuldu. Arto, ünlü oyuncunun eski hali için "gelinlik bir kız" yeni hali için de "gelin olmaya zor bir aday" demesi tepki çekti.
Hızını alamayan Arto, Hande Erçel'in eski hali için "bazlama surat" diyince hemen söze giren Hande Sarıoğlu "deme deme!" diye uyarıda bulundu!
Videonun tamamını izlemek isteyenleri de böyle alalım:
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