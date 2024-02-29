Eski Sevgilisi İklim Tamkan’a Şiddet Uyguladığı İddialarıyla Olay Olan Fırat Tanış'tan İlk Açıklama Geldi!
Eski Sevgilisi İklim Tamkan’a Şiddet Uyguladığı İddialarıyla Olay Olan Fırat Tanış'tan İlk Açıklama Geldi!
Son olarak Adım Farah dizisinde 'Mehmet Koşaner' karakterine hayat veren Fırat Tanış oldukça önemli bir iddiayla gündeme damga vurdu. Eski sevgilisi İklim Tankan'ın tüyler ürperten şiddet itirafıyla olay olan Fırat Tanış ilk kez açıklama yaptı!
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Birçok sayısız dizi ve sinema filminde rol alan Fırat Tanış canlandırdığı karakterlerle akıllarda kalan oyunculardan biri.
Son olarak Aziz, Kulüp ve Adım Farah gibi projelerin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.
Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile nikah masasına oturduktan sonra magazin dünyasında daha çok dikkat çekmeye başlamıştı. Ailesiyle oldukça mütevazı bir yaşam sürüyordu.
Gözlerden uzak evliliğinde sorunlar yaşadığı haberlerinin yayılmasından sonra adım atan Tanış, 2022 yılında 8 yıllık eşi, çocuğunun annesine boşanma davası açmıştı.
Çiftin davası İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülmüştü. Gizlilik kararının bulunduğu davanın duruşması 5 dakikada tamamlanmış ve kızlarının velayeti de anne Kübra'ya verilmişti.
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Boşanmanın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki, ünlü oyuncu Etiler'de İklim Tankan'la görüntülendi. Uzun süre aşk yaşayan ikilinin ayrılık haberi de geçtiğimiz eylül ayında gelmişti.
Piyanist İklim Tamkan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eski sevgilisi Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar ortaya attı.
Tanış'tan ayrılmalarına rağmen ünlü oyuncunun peşini bırakmadığını öne süren Tamkan, uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.
Şiddet gördüğünü iddia eden ünlü piyanist açıklamasında ise "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
"Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir...."
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Hakkındaki şiddet iddialarıyla gündemde bomba etkisi yaratan Fırat Tanış sessizliğini sosyal medya hesabından ilk kez bozdu:
Fırat Tanış'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇
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