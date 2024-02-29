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Eski Sevgilisi İklim Tamkan’a Şiddet Uyguladığı İddialarıyla Olay Olan Fırat Tanış'tan İlk Açıklama Geldi!

Eski Sevgilisi İklim Tamkan’a Şiddet Uyguladığı İddialarıyla Olay Olan Fırat Tanış'tan İlk Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:03

Son olarak Adım Farah dizisinde 'Mehmet Koşaner' karakterine hayat veren Fırat Tanış oldukça önemli bir iddiayla gündeme damga vurdu. Eski sevgilisi İklim Tankan'ın tüyler ürperten şiddet itirafıyla olay olan Fırat Tanış ilk kez açıklama yaptı!

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Birçok sayısız dizi ve sinema filminde rol alan Fırat Tanış canlandırdığı karakterlerle akıllarda kalan oyunculardan biri.

Birçok sayısız dizi ve sinema filminde rol alan Fırat Tanış canlandırdığı karakterlerle akıllarda kalan oyunculardan biri.

Son olarak Aziz, Kulüp ve Adım Farah gibi projelerin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.

Son olarak Aziz, Kulüp ve Adım Farah gibi projelerin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.

Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile nikah masasına oturduktan sonra magazin dünyasında daha çok dikkat çekmeye başlamıştı. Ailesiyle oldukça mütevazı bir yaşam sürüyordu.

Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile nikah masasına oturduktan sonra magazin dünyasında daha çok dikkat çekmeye başlamıştı. Ailesiyle oldukça mütevazı bir yaşam sürüyordu.

Gözlerden uzak evliliğinde sorunlar yaşadığı haberlerinin yayılmasından sonra adım atan Tanış, 2022 yılında 8 yıllık eşi, çocuğunun annesine boşanma davası açmıştı.

Gözlerden uzak evliliğinde sorunlar yaşadığı haberlerinin yayılmasından sonra adım atan Tanış, 2022 yılında 8 yıllık eşi, çocuğunun annesine boşanma davası açmıştı.

Çiftin davası İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülmüştü. Gizlilik kararının bulunduğu davanın duruşması 5 dakikada tamamlanmış ve kızlarının velayeti de anne Kübra'ya verilmişti.

Çiftin davası İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülmüştü. Gizlilik kararının bulunduğu davanın duruşması 5 dakikada tamamlanmış ve kızlarının velayeti de anne Kübra'ya verilmişti.
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Boşanmanın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki, ünlü oyuncu Etiler'de İklim Tankan'la görüntülendi. Uzun süre aşk yaşayan ikilinin ayrılık haberi de geçtiğimiz eylül ayında gelmişti.

Boşanmanın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki, ünlü oyuncu Etiler'de İklim Tankan'la görüntülendi. Uzun süre aşk yaşayan ikilinin ayrılık haberi de geçtiğimiz eylül ayında gelmişti.

Piyanist İklim Tamkan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eski sevgilisi Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar ortaya attı.

Piyanist İklim Tamkan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eski sevgilisi Fırat Tanış hakkında kan donduran iddialar ortaya attı.

Tanış'tan ayrılmalarına rağmen ünlü oyuncunun peşini bırakmadığını öne süren Tamkan, uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.

Tanış'tan ayrılmalarına rağmen ünlü oyuncunun peşini bırakmadığını öne süren Tamkan, uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.

Şiddet gördüğünü iddia eden ünlü piyanist açıklamasında ise "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şiddet gördüğünü iddia eden ünlü piyanist açıklamasında ise "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İklim Tankan sosyal medyadaki paylaşımında şu açıklamaları da yazdı:

'Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. 

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. 

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. 

inandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. 

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. 

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.'

"Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir...."

"Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir...."

Açıklamanın tamamı bu içeriğimizde 👇

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Hakkındaki şiddet iddialarıyla gündemde bomba etkisi yaratan Fırat Tanış sessizliğini sosyal medya hesabından ilk kez bozdu:

Hakkındaki şiddet iddialarıyla gündemde bomba etkisi yaratan Fırat Tanış sessizliğini sosyal medya hesabından ilk kez bozdu:

'Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. 

Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. 

Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. 

Kamuoyuna saygılarımla Nuri Fırat Tanış '

Fırat Tanış'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇

Fırat Tanış'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇

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