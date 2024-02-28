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Fırat Tanış'ın Eski Sevgilisinin Şiddet İtirafından Sonra Bir Şok Açıklama da Gonca Vuslateri'den Geldi!

Fırat Tanış'ın Eski Sevgilisinin Şiddet İtirafından Sonra Bir Şok Açıklama da Gonca Vuslateri'den Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.02.2024 - 14:52 Son Güncelleme: 28.02.2024 - 15:00

Geçtiğimiz saatlerde, eski sevgilisi İklim Tankan'In şiddet itirafıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında oldukça korkunç bir açıklama da Gonca Vuslateri'den geldi...

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Bugüne kadar, İstanbullu Gelin, Aziz, Adım Farah, Kulüp ve birçok başarılı projede yer almış oyuncu Fırat Tanış'ı tanırsınız.

Bugüne kadar, İstanbullu Gelin, Aziz, Adım Farah, Kulüp ve birçok başarılı projede yer almış oyuncu Fırat Tanış'ı tanırsınız.

Kariyerinin yanında özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Fırat Tanış, ilk önce sekiz senelik "mutlu" evliliğini fikren ve ruhen anlaşamadıklarını öne sürerek bitirdiğinde şaşırtmıştı.

Kariyerinin yanında özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Fırat Tanış, ilk önce sekiz senelik "mutlu" evliliğini fikren ve ruhen anlaşamadıklarını öne sürerek bitirdiğinde şaşırtmıştı.

Beş dakika süren davanın sonucunda bu evlilikten olan minik kızlarının velayeti de eşi Kübra Tanış'a verilmişti.

Boşanmanın hemen ardından ise yeni bir aşka yelken açmıştı kendisi. Sevgilisi İklim Tankan'la birden çok kez görüntülenen Fırat Tanış'ın bu aşka da Mayıs ayında başladığını biliyorduk.

Boşanmanın hemen ardından ise yeni bir aşka yelken açmıştı kendisi. Sevgilisi İklim Tankan'la birden çok kez görüntülenen Fırat Tanış'ın bu aşka da Mayıs ayında başladığını biliyorduk.

Ardından kendisiyle ilgili yeni aşk dedikoduları çıkınca İklim Tankan'la çıktığı yolun da sonuna geldiğini anlamıştık.

Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tankan'dan ünlü oyuncu hakkında korkunç açıklamalar geldi.

Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tankan'dan ünlü oyuncu hakkında korkunç açıklamalar geldi.

Özetle, maruz kaldığı psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip yüzünden Fırat Tanış'a uzaklaştırma kararı aldırmak zorunda kaldığını belirten Tankan, sürecin kendisinde yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmediğini vurgulamıştı.

Kaçıranlarınız için İklim Tankan'ın açıklamasının tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Az önce konuyla ilgili şok bir gelişme daha yaşandı... Twitter (X) hesabından bir paylaşımda bulunan Gonca Vuslateri, Fırat Tanış hakkındaki korkunç açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Az önce konuyla ilgili şok bir gelişme daha yaşandı... Twitter (X) hesabından bir paylaşımda bulunan Gonca Vuslateri, Fırat Tanış hakkındaki korkunç açıklamalara bir yenisini daha ekledi.
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Sözlerine "Defterin sayfalarını aralardım da... gebelikte kendimi geremem" diyerek başlayan Gonca Vuslateri,

Sözlerine "Defterin sayfalarını aralardım da... gebelikte kendimi geremem" diyerek başlayan Gonca Vuslateri,

Fırat Tanış'ın aynı döngüyü birçok kadına ve hatta belki kendisine de yaşattığını ima ederek, 'Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem! Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur' açıklamasında bulundu.

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