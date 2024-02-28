Fırat Tanış'ın Eski Sevgilisinin Şiddet İtirafından Sonra Bir Şok Açıklama da Gonca Vuslateri'den Geldi!

Fırat Tanış'ın aynı döngüyü birçok kadına ve hatta belki kendisine de yaşattığını ima ederek, 'Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem! Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur' açıklamasında bulundu.