Fırat Tanış'ın Eski Sevgilisinin Şiddet İtirafından Sonra Bir Şok Açıklama da Gonca Vuslateri'den Geldi!
Fırat Tanış'ın Eski Sevgilisinin Şiddet İtirafından Sonra Bir Şok Açıklama da Gonca Vuslateri'den Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde, eski sevgilisi İklim Tankan'In şiddet itirafıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında oldukça korkunç bir açıklama da Gonca Vuslateri'den geldi...
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Bugüne kadar, İstanbullu Gelin, Aziz, Adım Farah, Kulüp ve birçok başarılı projede yer almış oyuncu Fırat Tanış'ı tanırsınız.
Kariyerinin yanında özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Fırat Tanış, ilk önce sekiz senelik "mutlu" evliliğini fikren ve ruhen anlaşamadıklarını öne sürerek bitirdiğinde şaşırtmıştı.
Boşanmanın hemen ardından ise yeni bir aşka yelken açmıştı kendisi. Sevgilisi İklim Tankan'la birden çok kez görüntülenen Fırat Tanış'ın bu aşka da Mayıs ayında başladığını biliyorduk.
Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tankan'dan ünlü oyuncu hakkında korkunç açıklamalar geldi.
Az önce konuyla ilgili şok bir gelişme daha yaşandı... Twitter (X) hesabından bir paylaşımda bulunan Gonca Vuslateri, Fırat Tanış hakkındaki korkunç açıklamalara bir yenisini daha ekledi.
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Sözlerine "Defterin sayfalarını aralardım da... gebelikte kendimi geremem" diyerek başlayan Gonca Vuslateri,
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