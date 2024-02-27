Umut Evirgen'den Alina Boz'a: Dumura Uğratan Doğum Günü Dileği "Evleneli 2,5 Ay Oldu Bir Dur!" Dedirtti
Umut Evirgen'den Alina Boz'a: Dumura Uğratan Doğum Günü Dileği "Evleneli 2,5 Ay Oldu Bir Dur!" Dedirtti
Aniden aşk yaşadıklarını ilan edip altı ay içinde evlenmeye karar veren Umut Evirgen ve Alina Boz, Evirgen'in doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Umut Evirgen'in iki buçuk aylık eşine haykırdığı doğum günü dileği 'yeterince hızlı davranmadınız mı zaten?' dedirtti!
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Şimdiye kadar (artık saymak doğru olmaz) birçok ünlü isimle aşk yaşayan ve kabarık listesi sebebiyle de çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen'le, hem güzelliği hem oyunculuğuyla parlayan Alina Boz'un jet hızında gelişen aşk hikayesini bilmeyeniniz yoktur herhalde. Her şey bu fotoğrafla başlamıştı hatırlarsanız...
Daha yeni yıllar boyunca sürmüş ilişkisinden kopan Alina Boz'un ayrıldıktan tam 16 gün sonra asla uzun süreli bir ilişki yaşayamayacağı düşünülen Umut Evirgen'le yeni bir ilişkiye yelken açması herkesi şaşırtmış, "bu aşk üç ay sürmez" yorumları da beraberinde gelmişti.
Ne aşk fotoğrafları bitti ne de dedikodular! Beraber beşinci ayını dolduran çiftin evlenmeye karar verdiğini duymuş, şok olmuştuk.
Fakat o dedikodular gerçek çıktı. Alina Boz ve Umut Evirgen, "olmaz diyenler çatlasın" diyerek iki buçuk ay önce evlendi!
Yakın arkadaşlarıyla ufak fakat gayet şık bir düğün düzenleyen çift, tüm olumsuz yorumları susturup "muradınıza erdiniz, uzun ömürlü olsun inşallah" dedirterek herkesin ilişkiyi kabullenmeye itti.
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O günden sonra verdikleri her poz, her röportaj olay oldu. Balayına geç çıkan çift, o meseleyi de halletti derken geçtiğimiz gün Umut Evirgen'in doğum gününü kutladıkları gecede ağzından dökülenler hız konusunda Umut Evirgen'in önüne kimsenin geçemeyeceğini yeniden kanıtladı!
Evirgen'in 34. yaş gününü kendi mekanlarında kutlayan çift, epey romantik pozlar verdi...
Fakat dikkatleri çeken bir şey daha vardı... O da Umut Evirgen'in pastasını üflerken eşi Alina Boz'a haykırdığı dilek...
Katılan herkese teşekkür eden Evirgen, mumları "beş çocuğa kadar diliyorum şu an" diyerek üfledi!
Valla ne diyelim, sizden beklenir! Düğüne 6 ayda karar verdiniz sonuçta, evlendikten 2,5 ay sonra da çocuk haberi gelirse hiç şaşırmayız! Ama siz yine de dostunuz Özge Özpirinçci'ye bir kulak verin isterseniz... Tamam siz onlar gibi 10 yıl beklemeyin ama çocuk için de bu kadar acele etmeseniz daha iyi olacak sanki!
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