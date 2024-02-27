Umut Evirgen'den Alina Boz'a: Dumura Uğratan Doğum Günü Dileği "Evleneli 2,5 Ay Oldu Bir Dur!" Dedirtti

Aniden aşk yaşadıklarını ilan edip altı ay içinde evlenmeye karar veren Umut Evirgen ve Alina Boz, Evirgen'in doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Umut Evirgen'in iki buçuk aylık eşine haykırdığı doğum günü dileği 'yeterince hızlı davranmadınız mı zaten?' dedirtti!