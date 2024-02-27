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Eşi Umut Evirgen'in Doğum Gününü Kutlayan Alina Boz Pastaya Yazdığı Notla Yaratıcılığını Konuşturdu

Eşi Umut Evirgen'in Doğum Gününü Kutlayan Alina Boz Pastaya Yazdığı Notla Yaratıcılığını Konuşturdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 16:48

Alina Boz ve Umur Evirgen çifti, 2023 yılının en bomba çiftlerinden birisi oldu. Kısa sürede nikah masasına oturan çiftin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Alina Boz, eşi Umut Evirgen'in doğum gününde ise birbirinden romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Ayrıca pastasına yazdığı yaratıcı not da dikkatlerden kaçmadı!

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2023 yılına damgasını vuran çiftlerimizden birisi de hiç şüphesiz Alina Boz ve Umut Evirgen olmuştu.

2023 yılına damgasını vuran çiftlerimizden birisi de hiç şüphesiz Alina Boz ve Umut Evirgen olmuştu.

Alina Boz'un biten ilişkisinin ardından başlayan bu ilişki, pek çok kişiyi şaşırtmıştı haliyle. Fakat çok geçmeden, ilişki hakkında çok daha şaşırtıcı gelişmeler yaşandı!

Boz ve Evirgen çifti, evleneceklerini açıklayarak herkese ikinci bir şok yaşattılar. Nitekim Kasım ayında da dünyaevine girdiler.

Boz ve Evirgen çifti, evleneceklerini açıklayarak herkese ikinci bir şok yaşattılar. Nitekim Kasım ayında da dünyaevine girdiler.

Magazin gündemini takip eden birçok kişi, bu ilişkinin yürümeyeceğini söylese de çiftimizin aşkları dolu dizgin devam etti. Öyle ki Kasım ayında dünyaevine giren çift, yakın dostlarının katılımıyla minik bir organizasyon düzenledi.

Düğünde çiftimizin nikah şahidi Fatih Terim olurken düğün yemekleri de ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun elinden çıktı.

Düğünde çiftimizin nikah şahidi Fatih Terim olurken düğün yemekleri de ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun elinden çıktı.

Çifti bu mutlu gününde yakın dostları ve aileleri yalnız bırakmadı. Lüks bir gemide gerçekleşen düğünde, oldukça samimi görüntüler ortaya çıktı.

Tabii adettendir, çiftimizin ne zaman balayına gideceği de merak konusu olmuştu. Alina Boz ve Umut Evirgen, düğünden sonra hastalandıklarını açıklayarak balayını erteleme kararı almışlardı.

Tabii adettendir, çiftimizin ne zaman balayına gideceği de merak konusu olmuştu. Alina Boz ve Umut Evirgen, düğünden sonra hastalandıklarını açıklayarak balayını erteleme kararı almışlardı.

Daha sonra Alina Boz'un sosyal medya paylaşımlarından çiftimizin bir kış tatiliyle balayına çıktıklarını da öğrenmiş olduk!

Alina Boz, son olarak eşi Umut Evirgen'in 34. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kutladı.

Alina Boz, son olarak eşi Umut Evirgen'in 34. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kutladı.

İlk olarak kendilerinin romantik bir pozunu paylaşan Boz, 'iyi ki doğdun sevgilim' notunu düşmeyi de ihmal etmedi!

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Daha sonraki paylaşımlarda da çiftin doğum gününü kutladığını görmüş olduk.

Daha sonraki paylaşımlarda da çiftin doğum gününü kutladığını görmüş olduk.

E tabii romantik bir poz gelmezse olmaz!

E tabii romantik bir poz gelmezse olmaz!

Peki Umut Evirgen'in 34. yaş gününde kestiği doğum günü pastası nasıldı? Alina Boz, doğum günü pastasına ne yazdırdı? Kafamızda deli sorular...

Alina Boz, tüm yaratıcılığını kullanarak eşi Umut Evirgen'in 34. yaşını takdir etti!

Alina Boz, tüm yaratıcılığını kullanarak eşi Umut Evirgen'in 34. yaşını takdir etti!

Umut Evirgen'e mutlu bir yaş, eşi Alina Boz ile de mutlu bir ömür diliyoruz. 🧿

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