Eşi Umut Evirgen'in Doğum Gününü Kutlayan Alina Boz Pastaya Yazdığı Notla Yaratıcılığını Konuşturdu
Eşi Umut Evirgen'in Doğum Gününü Kutlayan Alina Boz Pastaya Yazdığı Notla Yaratıcılığını Konuşturdu
Alina Boz ve Umur Evirgen çifti, 2023 yılının en bomba çiftlerinden birisi oldu. Kısa sürede nikah masasına oturan çiftin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Alina Boz, eşi Umut Evirgen'in doğum gününde ise birbirinden romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.
Ayrıca pastasına yazdığı yaratıcı not da dikkatlerden kaçmadı!
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2023 yılına damgasını vuran çiftlerimizden birisi de hiç şüphesiz Alina Boz ve Umut Evirgen olmuştu.
Boz ve Evirgen çifti, evleneceklerini açıklayarak herkese ikinci bir şok yaşattılar. Nitekim Kasım ayında da dünyaevine girdiler.
Düğünde çiftimizin nikah şahidi Fatih Terim olurken düğün yemekleri de ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun elinden çıktı.
Tabii adettendir, çiftimizin ne zaman balayına gideceği de merak konusu olmuştu. Alina Boz ve Umut Evirgen, düğünden sonra hastalandıklarını açıklayarak balayını erteleme kararı almışlardı.
Alina Boz, son olarak eşi Umut Evirgen'in 34. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kutladı.
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Daha sonraki paylaşımlarda da çiftin doğum gününü kutladığını görmüş olduk.
E tabii romantik bir poz gelmezse olmaz!
Alina Boz, tüm yaratıcılığını kullanarak eşi Umut Evirgen'in 34. yaşını takdir etti!
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