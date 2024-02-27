Rap Müziğin Öne Çıkan İsmi Lvbel C5 'Tek İsteğim Hadise ile Düet Yapmak' Diyerek En Büyük Hayalini Açıkladı!
Rap Müziğin Öne Çıkan İsmi Lvbel C5 'Tek İsteğim Hadise ile Düet Yapmak' Diyerek En Büyük Hayalini Açıkladı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/hadi...
Son dönemin popüler rapçi isimlerinden Lvbel C5 çıkardığı son albümle milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başardı. Saban'ın haberine göre, yeni nesil rapçi, önceki gece muhabirlerin sorularını yanıtlarken en büyük hayallerinden birini açıkladı.
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Lvbel C5 son dönemde özellikle yeni nesil gençlere hitap eden rap müziğin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
En son çıkardığı 'BABA' adlı albümüyle 100 milyonun üstünde tıklanma alarak milyonlarca dinleyiciye ulaştı.
Önceki gece işletmeciliğini Mert Sonur ve Emre Ağyıldız'ın yaptığı Gayrettepe'deki mekanda sahne alan Lvbel C5, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet ederek soruları cevapladı.
Ünlü rapçi ''12 yıllık sanat hayatımda kendi yerimde çalışmalarıma Çakal'la beraber devam ediyorum. Şarkım şu anda Türkiye'de 1 numara, bunun hazzını yaşıyorum."
"Kendime rakip görmüyorum, tek rakibim kendimim, sene sonuna kadar o kadar çok şarkı çıkaracağım ki, seven sevmeyen şaşıracak. Sefo ile Çakal arkadaşım ama 1 numara olunca onlara çok büyük bir eziyet oluyor tabii ama olmaya da devam edeceğim'' dedi.
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ünlü rapçi konuşmasının sonunda hayalini de açıkladı: ''Tek isteğim sahne duruşunu, sesini, dansını çok beğendiğim Hadise ile düet yapmak. Onun dışında başka kimseyle düet yapmak istemiyorum.''
Sosyal medyadan gelen tepkiler:
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