10 Parmağında 10 Marifet: Ata Demirer Bu Sefer de Kokoreç Tezgahının Başında Yaptığı Taklitle Güldürdü
10 Parmağında 10 Marifet: Ata Demirer Bu Sefer de Kokoreç Tezgahının Başında Yaptığı Taklitle Güldürdü
Türkiye'nin sevilen komedyenlerinin başında gelen Ata Demirer, bugüne kadar pek çok filmiyle gönüllerde taht kurdu. Uzun zamandır da sahne almayan oyuncunun 'Ata Demirer Gazinosu' isimli oyunu sahnelenmeye başladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan komedyen son olarak kokoreç tezgahının başında yaptığı taklitle güldürmeyi başardı. Kullanıcıların yorumuna birlikte bakalım. 👇
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'Eyvah Eyvah', 'Bursa Bülbülü', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle tanıdığımız komedyen Ata Demirer, hepimizin günlünde taht kurmuş bir isim.
'Bursa Bülbülü' filminde hem oyunculuğuna hem de sesine büyük övgüler yağan yetenekli oyuncu Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.
Bugüne kadar katıldığı programlarda hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Ata Demirer, yaklaşık 30 kilo vermişti.
Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının konuğu olan Ata Demirer, kilo verme süreciyle ilgili açıklama yapmıştı.
Son olarak uzun bir aradan sonra sahne alan Ata Demirer'in bilet fiyatları epey canımızı sıkmıştı.
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Şimdi de sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, kokoreç tezgahının başına geçerek takipçilerini güldüren bir taklit videosu paylaştı.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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