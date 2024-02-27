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10 Parmağında 10 Marifet: Ata Demirer Bu Sefer de Kokoreç Tezgahının Başında Yaptığı Taklitle Güldürdü

10 Parmağında 10 Marifet: Ata Demirer Bu Sefer de Kokoreç Tezgahının Başında Yaptığı Taklitle Güldürdü

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 13:42

Türkiye'nin sevilen komedyenlerinin başında gelen Ata Demirer, bugüne kadar pek çok filmiyle gönüllerde taht kurdu. Uzun zamandır da sahne almayan oyuncunun 'Ata Demirer Gazinosu' isimli oyunu sahnelenmeye başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan komedyen son olarak kokoreç tezgahının başında yaptığı taklitle güldürmeyi başardı. Kullanıcıların yorumuna birlikte bakalım. 👇

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'Eyvah Eyvah', 'Bursa Bülbülü', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle tanıdığımız komedyen Ata Demirer, hepimizin günlünde taht kurmuş bir isim.

'Eyvah Eyvah', 'Bursa Bülbülü', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle tanıdığımız komedyen Ata Demirer, hepimizin günlünde taht kurmuş bir isim.

'Bursa Bülbülü' filminde hem oyunculuğuna hem de sesine büyük övgüler yağan yetenekli oyuncu Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

'Bursa Bülbülü' filminde hem oyunculuğuna hem de sesine büyük övgüler yağan yetenekli oyuncu Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Bugüne kadar katıldığı programlarda hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Ata Demirer, yaklaşık 30 kilo vermişti.

Bugüne kadar katıldığı programlarda hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Ata Demirer, yaklaşık 30 kilo vermişti.

Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının konuğu olan Ata Demirer, kilo verme süreciyle ilgili açıklama yapmıştı.

Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının konuğu olan Ata Demirer, kilo verme süreciyle ilgili açıklama yapmıştı.

"Bir anda da kilo vermedim, 2 buçuk yıl sürdü kilo vermem” diyen Ata Demirer'in bu sürecine dair detaylara burada yer vermiştik.👇

Son olarak uzun bir aradan sonra sahne alan Ata Demirer'in bilet fiyatları epey canımızı sıkmıştı.

Son olarak uzun bir aradan sonra sahne alan Ata Demirer'in bilet fiyatları epey canımızı sıkmıştı.

Cepleri yakacak bilet fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.👇

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Şimdi de sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, kokoreç tezgahının başına geçerek takipçilerini güldüren bir taklit videosu paylaştı.

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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