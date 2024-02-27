Aşk İtirafı Bitmiyor! Zendaya Bir Röportajında Yanına Almak İstediği Tek Şey İçin Tom Holland Cevabını Verdi
Aşk İtirafı Bitmiyor! Zendaya Bir Röportajında Yanına Almak İstediği Tek Şey İçin Tom Holland Cevabını Verdi
Şı sırlar Dune filmi için farklı ülkelerdeki galalara katılarak boy göstermekle meşgul olan Zendaya'nın aklında tek bir şey var gibi gözüküyor! Sevgilisi Tom Holland... Detaylar👇
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Kırmızı halıların meşhur yıldızı, güzel oyuncu Zendaya'nın her giydiği kıyafeti muhteşem fiziği ile taşımakta usta olduğunu bilmeyen yoktur.
Son haftalarda Dune 2 filminin galaları farklı ülkelerde yapılıyor ve oyuncular tanıtımlara katılıyor bildiğimiz gibi.
Ünlü oyuncu Zendaya da bu galalarda üstüne düşeni yapıyor ve dünyaca ünlü tasarımıları üzerinde kimsenin taşıyamayacağı gibi taşımaya devam ediyor!
Aşk hayatı da bir o kadar muhteşem giden ünlü isim 2021'de oyuncu Tom Holland ile yer aldığı filmden sonra birlikteliklerini doğrulaşmıştı...
Birbirleri hakkında röportajlarında konuşmaları ve dışarda yakalandıkları her an el ele gözükmeleri gözlerden kaçmıyor...
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Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda bir soruya "Kişisel olarak benim için çok karizmatik olan kişi Bay Tom Holland” cevabını veren oyuncu....
Yine şaşırtmadı! Birleşik Krallık'tan eyaletlere getireceği tek şeyi sorulunca "Erkek arkadaşım. Onu yanıma alırdım." cevabını verdi güzel isim.
Gelen tepkilere bakalım👇
"O kadar kötü ki bayıldım."
"kameranın arkasında Tom"
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"Örümcek Adam ve MJ ilişkisi, Tom ve Zendaya'nın ilişkisi kadar özgün değil! 😂😂"
"Zendaya'nın romantizme transatlantik bileti var! Bütün bir erkek arkadaşını geri getirebilecekken kimin hediyelik eşyalara ihtiyacı var? Stil sahibi bir şekilde seyahat etmekten bahsedin!"
"Zendaya'nın bu açıklaması, Tom Holland'la vakit geçirmekten ne kadar keyif aldığını gösteren neşeli ve sevecen bir ifade olarak yorumlanabilir."
"Bence Zendaya'nın erkek arkadaşını İngiltere'den getirme konusundaki cevabı çok tatlı. Onun sevgisini ve aşkın hayatındaki önemini gösterir ♥️"
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