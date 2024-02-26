Brooklyn Beckham'ın Eski Sevgilisi Hana Cross'un Eşi Nicola Peltz'in Abisi ile Birlikte Olduğu Ortaya Çıktı
Brooklyn Beckham'ın Eski Sevgilisi Hana Cross'un Eşi Nicola Peltz'in Abisi ile Birlikte Olduğu Ortaya Çıktı
Beckham çiftinin ünlü oğulları Brooklyn Beckham genç yaşında oyuncu Nicola Peltz ile evliliği ile çok konuşulmuştu. 2022 yılında dünyaevine giren genç çift birbirleriyle olan aşk dolu paylaşımlarıyla sık sık anılıyor. Nicole Peltz'in abisinin Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğu öğrenildi. Detaylar içeriğimizde 👇
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Beckham ailesinin en büyük ve gözde oğlu Brooklyn Beckham'ı çoğumuz Nicola Peltz ile yaşadıkları aşkı erken yaşta evlilikle taçlandırmalarıyla tanıyoruz.
Nicola Peltz ile aşklarını birbirlerine her fırsatta ilan eden ikili günümüzün sevilen çiftlerinden biri, ayrıca David ve Victoria Beckham'ın da bu aşkı sonuna kadar desteklediği bilinen bir gerçek.
Fakat Brooklyn'in Nicola'dan önceki sevgilisi Hana Cross için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil gibi....Daha gerçek aşkına kavuşmadan önce Hana Cross ile dört sene boyunca olaylı bir birliktelik yaşayan Beckham bu ayrılıkla da çok konuşulmuştu.
İlişkileri boyunca Brooklyn Beckham'ın sürekli göz yaşı dökerken kameralara yakalanması ayrılık haberlerine olan beklentiyi arttırmıştı. Beckham çifti de oğullarının arkasında durmuştu ve ikili 2019'un Ağustos ayında arkadaş kalmaya karar vermişti.
Ekim 2019 senesinde Nicola Peltz ile yeni bir ilişkiye adım atan Beckham gerçek aşkı bulmuş olacak ki bir daha dönüp arkasına bakmadan, 2022 senesinde güzel oyuncuyla dünyaevine girmişti.
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Fakat Peltz ailesinde işler karışıyor...Son edinilen bilgiye göre Brooklyn Beckham'ın eski kız arkadaşının kayınbiraderiyle çıktığı öğrenildi!
Nicola Peltz'in abisi Bradley Peltz ile ilişki yaşadığı iddia edilen Hana Cross eski sevgilisinin eşinin abisiyle çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmiş oldu.
2019'da 24 yaşındaki Brooklyn'den ayrılan 27 yaşındaki Hana Cross, Brooklyn'in 29 yaşındaki eşi Nicola Peltz’in ağabeyi Bradley Peltz ile Los Angeles'ta romantik bir randevuda görüldü.
Bradley’nin, Hana'nın kız kardeşinin kocasıyla önceden ciddi bir ilişki yaşamış olması ve onları birlikte görenleri umursamaması tepki çekti...
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