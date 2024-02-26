Brooklyn Beckham'ın Eski Sevgilisi Hana Cross'un Eşi Nicola Peltz'in Abisi ile Birlikte Olduğu Ortaya Çıktı

Beckham çiftinin ünlü oğulları Brooklyn Beckham genç yaşında oyuncu Nicola Peltz ile evliliği ile çok konuşulmuştu. 2022 yılında dünyaevine giren genç çift birbirleriyle olan aşk dolu paylaşımlarıyla sık sık anılıyor. Nicole Peltz'in abisinin Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğu öğrenildi. Detaylar içeriğimizde 👇