2024 Bağımsız Ruh Ödüllerine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerini Sizin İçin Derledik
2024 Bağımsız Ruh Ödüllerine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerini Sizin İçin Derledik
Independent Spirit (Bağımsız Ruh) Ödülleri sayesinde yıllardır bağımsız film yapımcıları hak ettikleri ödüllere kavuşuyorlar. Film Independent isimli bir dernek tarafından verilen ödüller kâr amacı gütmeden yıllardır bu organizasyonun altına imzasını atıyor. Gelin bu sene bu sene 39'uncusu düzenlenen törene kimler katılmış birlikte bakalım👇
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Bağımsız Ruh Ödülleri isimli, bağımsız film yapımcılarının ödüllendirildiği tören geçtiğimiz saatlerde 39. organizasyonunu gerçekleştirdi. Törene birbirinden ünlü isimler televizyon ve sinema yapımlarının sahiplerini görmek ve ödüllerini almak için katıldı.
Adeta şıklık yarışı oluşan kırmızı halı görünümlerine gelin birlikte bakalım👇
Natalie Portman
Michelle Williams
Charles Melton
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Jessica Chastain
Emma Roberts
Billie Eilish
Anne Hathaway
Emma Corrin
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Elizabeth Banks
Bel Powley
Ali Wong
Anna Kendrick
Jurnee Smollett
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Lydia Hearst-Shaw
Lewis Pullman
Trace Lysette
Adina Porter
Gavin Casalegno
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Clark Backo
Sizin favori görünümünüz hangisi? Yorumlarda buluşalım👇
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