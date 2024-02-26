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2024 Bağımsız Ruh Ödüllerine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerini Sizin İçin Derledik

2024 Bağımsız Ruh Ödüllerine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerini Sizin İçin Derledik

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:45

Independent Spirit (Bağımsız Ruh) Ödülleri sayesinde yıllardır bağımsız film yapımcıları hak ettikleri ödüllere kavuşuyorlar. Film Independent isimli bir dernek tarafından verilen ödüller kâr amacı gütmeden yıllardır bu organizasyonun altına imzasını atıyor. Gelin bu sene bu sene 39'uncusu düzenlenen törene kimler katılmış birlikte bakalım👇

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Bağımsız Ruh Ödülleri isimli, bağımsız film yapımcılarının ödüllendirildiği tören geçtiğimiz saatlerde 39. organizasyonunu gerçekleştirdi. Törene birbirinden ünlü isimler televizyon ve sinema yapımlarının sahiplerini görmek ve ödüllerini almak için katıldı.

Bağımsız Ruh Ödülleri isimli, bağımsız film yapımcılarının ödüllendirildiği tören geçtiğimiz saatlerde 39. organizasyonunu gerçekleştirdi. Törene birbirinden ünlü isimler televizyon ve sinema yapımlarının sahiplerini görmek ve ödüllerini almak için katıldı.

Adeta şıklık yarışı oluşan kırmızı halı görünümlerine gelin birlikte bakalım👇

Natalie Portman

Natalie Portman

Michelle Williams

Michelle Williams

Charles Melton

Charles Melton
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Jessica Chastain

Jessica Chastain

Emma Roberts

Emma Roberts

Billie Eilish

Billie Eilish

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Emma Corrin

Emma Corrin
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Elizabeth Banks

Elizabeth Banks

Bel Powley

Bel Powley

Ali Wong

Ali Wong

Anna Kendrick

Anna Kendrick

Jurnee Smollett

Jurnee Smollett
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Lydia Hearst-Shaw

Lydia Hearst-Shaw

Lewis Pullman

Lewis Pullman

Trace Lysette

Trace Lysette

Adina Porter

Adina Porter

Gavin Casalegno

Gavin Casalegno
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Clark Backo

Clark Backo

Sizin favori görünümünüz hangisi? Yorumlarda buluşalım👇

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