2024 Bağımsız Ruh Ödüllerine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Görünümlerini Sizin İçin Derledik

Independent Spirit (Bağımsız Ruh) Ödülleri sayesinde yıllardır bağımsız film yapımcıları hak ettikleri ödüllere kavuşuyorlar. Film Independent isimli bir dernek tarafından verilen ödüller kâr amacı gütmeden yıllardır bu organizasyonun altına imzasını atıyor. Gelin bu sene bu sene 39'uncusu düzenlenen törene kimler katılmış birlikte bakalım👇