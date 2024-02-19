2024 People's Choice Ödülleri Kırmızı Halı Görünümlerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Seçiyoruz!
2024 People's Choice Ödülleri Kırmızı Halı Görünümlerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Seçiyoruz!
Yıldızlar 2024 People's Choice Ödülleri için aynı noktada buluştu ve kırmızı halıda ünlü isimlerin stilleri göz kamaştırdı. Santa Monica, Kaliforniya'da 18 Şubat günü düzenlenen ödül töreninde çeşitli eğlence kategorilerindeki üstün başarılar kutlandı. Birbirinden ünlü isimlerin stilleri dikkat çekti, gelin kimler şık kimler rüküş olmuş oylayalım👇
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1. America Ferrera & Simu Liu
2. Sydney Sweeney
3. Ice Spice
4. Kylie Minogue
5. Rachel Zegler
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6. Coi Leray
7. Lenny Kravitz
8. Lucy Hale
9. Heidi Klum
10. Jeannie Mai Jenkins
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11. Halle Bailey
12. Billie Eilish
13. Ariana Greenblatt
14. Laverne Cox
15. Kathy Hilton & Kyle Richards
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16. Tom Hiddleston
17. Carmen Electra
18. Alix Earle
19. Hannah Godwin
20. Xochitl Gomez
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21. Chris Olsen
22. Francesca Farago
23. Markell Washington
24. Jackie & Adam Sandler
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