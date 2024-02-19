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2024 People's Choice Ödülleri Kırmızı Halı Görünümlerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Seçiyoruz!

2024 People's Choice Ödülleri Kırmızı Halı Görünümlerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 15:46

Yıldızlar 2024 People's Choice Ödülleri için aynı noktada buluştu ve kırmızı halıda ünlü isimlerin stilleri göz kamaştırdı. Santa Monica, Kaliforniya'da 18 Şubat günü düzenlenen ödül töreninde çeşitli eğlence kategorilerindeki üstün başarılar kutlandı. Birbirinden ünlü isimlerin stilleri dikkat çekti, gelin kimler şık kimler rüküş olmuş oylayalım👇

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1. America Ferrera & Simu Liu

1. America Ferrera & Simu Liu

2. Sydney Sweeney

2. Sydney Sweeney

3. Ice Spice

3. Ice Spice

4. Kylie Minogue

4. Kylie Minogue

5. Rachel Zegler

5. Rachel Zegler
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6. Coi Leray

6. Coi Leray

7. Lenny Kravitz

7. Lenny Kravitz

8. Lucy Hale

8. Lucy Hale

9. Heidi Klum

9. Heidi Klum

10. Jeannie Mai Jenkins

10. Jeannie Mai Jenkins
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11. Halle Bailey

11. Halle Bailey

12. Billie Eilish

12. Billie Eilish

13. Ariana Greenblatt

13. Ariana Greenblatt

14. Laverne Cox

14. Laverne Cox

15. Kathy Hilton & Kyle Richards

15. Kathy Hilton & Kyle Richards
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16. Tom Hiddleston

16. Tom Hiddleston

17. Carmen Electra

17. Carmen Electra

18. Alix Earle

18. Alix Earle

19. Hannah Godwin

19. Hannah Godwin

20. Xochitl Gomez

20. Xochitl Gomez
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21. Chris Olsen

21. Chris Olsen

22. Francesca Farago

22. Francesca Farago

23. Markell Washington

23. Markell Washington

24. Jackie & Adam Sandler

24. Jackie & Adam Sandler

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