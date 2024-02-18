Kişilik Testi: Kafada Kuranlardan mısın?
Kişilik Testi: Kafada Kuranlardan mısın?
Günlük hayatın akışında çoğumuz olumsuz düşüncelere kapılırken buluruz kendimizi. Bunun nedeni de ya geçmişte yaşadığımız olumsuz olaylardan etkilenmemiz ya da başka insanların düşüncelerine fazla kapılmamız... Bu süreçte kafada kurarız, kurdukça daha da fazla kurarız. Sonunda kendimizi bir kısır döngü içinde buluruz. Peki sen de kafada kuranlardan mısın?
Merak ediyorsan hemen teste başlayalım!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Etrafındaki insanların düşüncelerini okuyabilme yeteneğin var mı?
4. Aşk hayatında önemli bir karar alırken nasıl düşünürsün?
5. Bir yandan zihninden tonla düşünce geçerken diğer yandan insanlarla da kavga ediyor musun?
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6. Peki şimdi iyice düşün; çevrendekiler seni nasıl bir insan olarak tanımlıyor?
7. Kafanın içinden geçenler çoğunlukla hangi zamana ait?
8. Kendi hayatını başka insanların hayatlarıyla kıyasladığın çok oluyor mu?
9. Günlük hayatın akışında 'anda' ya da 'şimdide' kaldığını söyleyebilir misin?
10. Son olarak kafanda kurduklarının gerçekleşme ihtimali sence ne?
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Kafanda Kurmak Senin Normalin Olmuş!
Eskiden Kafada Kuranlardanmışsın!
Senin Zihninde Kurmacalara Yer Yok!
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