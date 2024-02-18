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Kişilik Testi: Kafada Kuranlardan mısın?

Kişilik Testi: Kafada Kuranlardan mısın?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 15:01

Günlük hayatın akışında çoğumuz olumsuz düşüncelere kapılırken buluruz kendimizi. Bunun nedeni de ya geçmişte yaşadığımız olumsuz olaylardan etkilenmemiz ya da başka insanların düşüncelerine fazla kapılmamız... Bu süreçte kafada kurarız, kurdukça daha da fazla kurarız. Sonunda kendimizi bir kısır döngü içinde buluruz. Peki sen de kafada kuranlardan mısın?

Merak ediyorsan hemen teste başlayalım!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Etrafındaki insanların düşüncelerini okuyabilme yeteneğin var mı?

4. Aşk hayatında önemli bir karar alırken nasıl düşünürsün?

5. Bir yandan zihninden tonla düşünce geçerken diğer yandan insanlarla da kavga ediyor musun?

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6. Peki şimdi iyice düşün; çevrendekiler seni nasıl bir insan olarak tanımlıyor?

7. Kafanın içinden geçenler çoğunlukla hangi zamana ait?

8. Kendi hayatını başka insanların hayatlarıyla kıyasladığın çok oluyor mu?

9. Günlük hayatın akışında 'anda' ya da 'şimdide' kaldığını söyleyebilir misin?

10. Son olarak kafanda kurduklarının gerçekleşme ihtimali sence ne?

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Kafanda Kurmak Senin Normalin Olmuş!

Verdiğin cevaplara bakılırsa sen kafada kurma işinde adeta nirvanaya ulaşmışsın. Günlük hayatta karşına çıkan her probleme çözüm ararken zihnin düşüncelerden düşüncelere dalıyor ve bu düşünme sürecinde kafan hep olumsuz fikirlere takılıyor. Öyle ki gece başını yastığa koyduğunda bile bu düşünceler senin yakanı bırakmıyor. Geçmişte yaşadığın kötü deneyimler, senin dahilin dışında gerçekleşen olaylar seni bu noktaya getirmiş desek yeridir. Evet, zihnen kafası çok çalışan bir insansın; aynı zamanda pratik ve kararlı bir yapın var. Ancak bu kafada kurma olayın bile günlük hayatını sekteye uğratıyor. Sana tavsiyemiz geçmişin olumsuz çağrışımlarından kurtul ve kendine daha temiz bir sayfa aç. Kafanda kurduğun ve sana zarar veren tüm düşünceleri, kalbini karartan duyguları çöpe at. Bu sayede daha pozitif ve ilerlemeci bir insan olabilirsin.

Eskiden Kafada Kuranlardanmışsın!

Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara bakılırsa sen çok eski zamanlarda her şeyi kafasında kuran, karşısına çıkan her -ama her- problemi büyüten bir karaktere sahipmişsin. Öyle ki küçük bir olayda bile dünyan başına yıkılmış gibi davranır ve adeta kendine dramlardan dram beğenirmişsin. Belki de gecelerin ağlamalardan ve geçmişte yaşadığın acıları düşünmeden geçmezmiş. Ama sonra ne olmuş? Bunu bilmiyoruz ama verdiğin cevaplara göre bakıyoruz ki sen çok değişmişsin. Geçmişte yaşadığın acıları unutmuş, sana zarar veren ne ya da kim varsa geride bırakmışsın. Bu da demek oluyor ki harika bir dönüşümden geçmişsin. Artık sen o eski sen değilsin. Kafanda kurduğun ne varsa ölüp gitmiş. Bunları yapmak irade ve sabır gerektirir. Demek ki sende de bunlardan bolca var. Valla ne diyelim, yolun açık olsun...

Senin Zihninde Kurmacalara Yer Yok!

Bu testi çözmeye gelmeden önce arınıp mı geldin acaba? Verdiğin cevaplara bakılırsa sen kafada kurmak nedir çok bilmeyen, hayatı salt gerçekleriyle kabul eden ve kötü fikirleri daima kafadan uzaklaştırmak için elinden geleni yapan bir insansın. Deyim yerindeyse kafan aynı bir miğfer gibi! Hiçbir kötü düşünce ya da olumsuz fikir buraya giremiyor. Adeta çelikten bir iraden var. Bu ilk yorumumuzdu. İkincisi ise kafada kurmaya değecek kadar hiçbir şeyi önemsemiyor da olabilirsin. Zira ekonomik olarak rahat ya da çevrendekiler tarafından el üstünde tutulan birisindir ve zihninde evhama yer yoktur. Birincisi ya da ikincisi; hangisi olursa olsun kafada kurmamak çok önemli ve sağlıklı bir meziyettir. Bunu hayatının geri kalanında da sürdürebilirsen ne mutlu sana!

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