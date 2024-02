Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara bakılırsa sen çok eski zamanlarda her şeyi kafasında kuran, karşısına çıkan her -ama her- problemi büyüten bir karaktere sahipmişsin. Öyle ki küçük bir olayda bile dünyan başına yıkılmış gibi davranır ve adeta kendine dramlardan dram beğenirmişsin. Belki de gecelerin ağlamalardan ve geçmişte yaşadığın acıları düşünmeden geçmezmiş. Ama sonra ne olmuş? Bunu bilmiyoruz ama verdiğin cevaplara göre bakıyoruz ki sen çok değişmişsin. Geçmişte yaşadığın acıları unutmuş, sana zarar veren ne ya da kim varsa geride bırakmışsın. Bu da demek oluyor ki harika bir dönüşümden geçmişsin. Artık sen o eski sen değilsin. Kafanda kurduğun ne varsa ölüp gitmiş. Bunları yapmak irade ve sabır gerektirir. Demek ki sende de bunlardan bolca var. Valla ne diyelim, yolun açık olsun...