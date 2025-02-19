Sosyal Medyada Necla Teyze Olarak Bilinen Hayvansever Ülker Güleryüz, Evinde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti.

Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, 'Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim' dedi.