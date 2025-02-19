Sosyal Medyada Necla Teyze Olarak Bilinen Hayvansever Ülker Güleryüz, Evinde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medyada Necla Teyze Olarak Bilinen Hayvansever Ülker Güleryüz, Evinde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
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Yangın, saat 19.50 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı.
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Gecekondudan yükselen alevlerin gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu arada Ülker Güleryüz'ün, dün (18 Şubat) sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.
Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise şu açıklamaları yaptı:
İşte yangın sırasında çekilen görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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